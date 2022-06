Festival LET’S ALLY – Queer in Konstanz

Die queere Ausgabe des diesjährigen LET’S ALLY-Festivalwochenendes (8.-10.7.) am Theater Konstanz sucht nach Utopien, Visionen, einem solidarischen Miteinander – in Kunst und Diskurs -und bietet ein spannendes Programm in der Spiegelhalle.

Zum Auftakt am 8.7. wird die Erfolgsinszenierung „Der fabelhafte Die“ für alle Menschen ab 10 Jahren gezeigt. Ebenfalls am Freitag geht es in „Feygele“ von und mit Tobias Herzberg um jüdische Identität aus einer queeren Perspektive – um Begehren, Ausgrenzung, um schwules Stigma und um Selbstbestimmung.

Am Samstag (9.7.) ist das Theater live beim CSD dabei und startet ab 19 Uhr im Foyer der Spiegelhalle in die CSD-Partynacht – u.a. mit Konzertshow der theatereigenen „Diamonds“. Ab 21 Uhr steigt die Party im P-Club, wo DJ Chris mit Musik aus den 80ern, 90ern & 2000ern punktet.

Der Sonntag (10.7.) beginnt mit Katerfrühstück und dem Film LA PREMIÈRE MARCHE in der Reihe „Von der Rolle“ im Zebra-Kino. Weiterer Höhepunkt am Sonntagabend: Gastspiel „Ja heißt ja und…“ von Carolin Emcke. Regisseurin Susanne Frieling hat aus dem Long-Essay einen energiegeladenen Abend mit spielerischem Humor geschaffen.

Im Foyer der Spiegelhalle kann man außerdem die Installation Unboxing Heteronormativität. Ein begehbares Plädoyer für die Vielfalt von Studierenden der HTWG Konstanz besuchen. Denkräume in Form von begehbaren Boxen zeigen beispielhaft, wie machtvoll gesellschaftliche Räume und konkrete Orte die sexuelle Identität und unsere Alltagspraxis einschränken oder ermöglichen.

Die queere Ausgabe des diesjährigen LET’S ALLY Festivalwochenendes findet in Kooperation mit dem CSD am SEE statt.

Text und Bild („Der fabelhafte Die“) Theater Konstanz