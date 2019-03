Erinnerung an Bruno Ganz

Am 13. März zeigt das Filmforum Kreuzlingen und Konstanz KuK (KulturUniKonstanz) anlässlich des Todes von Bruno Ganz einen der über 100 Filme, in denen Ganz neben seinen großen Theaterrollen mitgewirkt und die er mit seiner Schauspielkunst geprägt hat. Das Filmforum möchte damit einen Schauspieler würdigen, der seine Rollen immer äußerst feinsinnig und nuancenreich verkörperte.

Wie hält man eine Liebe über Jahrzehnte am Leben? Wie geht man mit dem Alter um? Und was passiert, wenn der Ehepartner stirbt oder sterben möchte? Sophie Heldman hat sich für ihr Regiedebüt keinen einfachen Stoff ausgesucht.

„Satte Farben vor Schwarz“ erzählt die Geschichte von Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz), die seit 50 Jahren verheiratet sind. Das Rentnerpaar hat ein gutes Leben geführt. Sie sind wohlhabend und haben zwei erwachsene Kinder. Eines Tages wird bei Fred ein Krebstumor diagnostiziert. Er entscheidet sich jedoch gegen die schwere Behandlung, weil er seine letzten Lebensjahre nicht als Patient verbringen möchte.

Anita und die Kinder wollen diese Entscheidung nicht akzeptieren. Erstmals in all den Jahren nimmt Fred sich nun Freiheiten heraus, die seine Frau vor den Kopf stossen. Zum ersten Mal fühlt sich Anita allein gelassen und stellt ihre Beziehung in Frage. Doch eine Liebe wie die ihre endet nicht einfach so. Sie soll niemals enden …

Der jungen Schweizer Regisseurin Sophie Heldman gelingt mit „Satte Farben vor Schwarz“ ein feinfühliges und bemerkenswertes Debüt. Sie urteilt nicht, zeigt weder Betroffenheitsklischees, noch diktiert sie Verständnis. Sie beobachtet und findet wunderbare Zwischentöne im facettenreichen Spiel zweier großer Stars des deutschen Kinos, die zum ersten Mal überhaupt gemeinsam vor der Kamera stehen: Senta Berger und Bruno Ganz.

MM

Satte Farben vor Schwarz | D, CH 2010 | 86 Min. | Drama | ab 12 (14) J. | Regie: Sophie Heldman

Ort: Kult-X, Hafenstrasse 8, Kreuzlingen. Zeit: Mittwoch, 13.3., 20 Uhr; die Bar öffnet um 19 Uhr. Eintritt frei, Kollekte.