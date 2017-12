Neue Reihe, neues Format, neuer Spielort – mit dem neuen Late-Night-Talk mit Daniel G. Lindengrün und Daniel J. Morgenroth ist das Theater Konstanz alle zwei Monate zu Gast in der Zeppelin-Bar des Inselhotels. Das Stadt­theater versucht sich mit „Eingeschenkt“ also in der Kleinkunst und entwickelt ein neues Format für Nacht­schwärmer. Man darf gespannt sein: Gestartet wird am 10.1.2018 um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Bar des Inselhotels mit ihrem heimeligen Flair bringt sie alle zusammen: Wortkarge Feierabendbiertrinker, whiskeyschlürfende Geschäftsleute, champagnerbeschwipste Paare und jede Menge Zufallsbegegnungen. Die beiden Kellner Daniel G. Lindengrün und Daniel J. Morgenroth sind die Gastgeber. Lindengrün hat sich als Schauspieler versucht, kann sich aber keinen Text merken, Morgenroth träumt von einer Karriere als Kammersänger, trifft aber keinen Ton.

Mit Witz und Charme servieren sie und plaudern dabei gerne und viel. Ihre Gäste sind dabei so vielfältig wie das Leben: ein junger Mönch, eine Atheistin, ein Kondomberater, eine Pfandleiherin, ein Rechtsmediziner, ein ehemaliger Trickbetrüger oder ein Schlagerstar. Die Bar ist der Ort, an dem sie bei einem guten Schluck gerne erzählen.

Ein Abend voller Einsichten und Überraschungen mit interessanten Gästen und gepflegten Drinks – garniert mit feinster Live-Musik sowie jeder Menge Lebensweisheiten, schalen Witzen und pointierten Fragen. Treffen wir uns also in die Zeppelin-Bar des Inselhotels, einem historischen Ort, in der ehemaligen Sakristei der Klosterkirche, Geburtsort von Graf Ferdinand von Zeppelin, und lassen uns tolle Geschichten einschenken.

Zum Start von „Eingeschenkt“ haben Daniel G. Lindengrün und Daniel J. Morgenroth als Gäste Karina Droste und Bruder Felix Meckl eingeladen.

MM/hpk (Foto: Theater Konstanz/Ilja Mess)