Ein Wochenende mit irischem und schottischem Folk

Vom 20. bis 22. Mai heißt es wieder FÀILTE! in Konstanz – das ist irisch bzw. schottisch-gälisch und bedeutet „Willkommen“. Zum 17. Mal organisiert Gunter Lange das bekannte Irisch-Schottische Musikwochenende, in Kooperation mit der Musikschule Konstanz, dem Kulturzentrum K9, der vhs Konstanz, dem Alnatura Bio-Supermarkt und der „Seekuh“. Auf den Weg nach Konstanz machen sich international preisgekrönte Musikerinnen und Musiker, die im K9 konzertieren und in der vhs Konstanz Workshops anbieten.

Start ist am Freitag, 20. Mai um 20 Uhr, im Konstanzer Kulturzentrum „K9“ mit einem Celtic Music Festival. Mit Andrew Finn Magill & Seán Gray (USA/Schottland), Louise Mulcahy (Irland), Harriet Earis (Wales), Colleen Shanks (Irland/USA) und Hannah Rarity (Schottland) präsentieren sich international preisgekrönte und herausragende Musikerinnen und Musiker auf der Bühne der ehemaligen Paulskirche. Die Künstlerinnen und Künstler bestechen durch überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität und eigenwillige Arrangements.

In der Konstanzer vhs bieten alle Musikerinnen und Musiker am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Mai, Gesangs- und Instrumental-Workshops an. Und abends findet um 20 Uhr in der Seekuh eine große Session statt.

Warum ein Irisch-Schottisches Musikwochenende in Konstanz?

Bereits im 7. Jahrhundert erreichten irische Wandermönche das Bistum Konstanz und siedelten auf der Klosterinsel Reichenau. Diese war einst Mittelpunkt des Abendlandes und die Wiege der karolingischen und ottonischen Kunst. Das von den Franken nach der Unterwerfung der Alemannen gegründete Kloster erlangte bald eine für den südbadischen und nordschweizerischen Raum überragende Rolle. 610 n. Chr. gelangten der irische Mönch Columban, der im heutigen County Donegal geboren wurde, und sein Schüler Gallus auf ihrer Missionsreise ins Bistum Konstanz am Bodensee. Seit römischer Zeit wurde Irland auch als „Scotia“ bezeichnet. Im 11. und 12. Jahrhundert nannten sich die irischen Wandermönche selber „Scoti“, zu Deutsch also Schotten. Jene irischen Mönche, die in früheren Jahrhunderten zu uns aufs Festland kamen, wie beispielsweise der heilige Gallus oder der heilige Fridolin, sind bei uns als iro-schottische Mönche bekannt, die auch die Dichtkunst und Musik ins Bistum Konstanz brachten. Ein Zeugnis dafür sind sehr wertvolle und alte Handschriften in der Klosterbibliothek St. Gallen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Mit den Musik-Workshops, die im Rahmen des Irisch-Schottischen Musikwochenendes angeboten werden, soll der integrative Dialog zwischen Jung & Alt befördert werden. Das gemeinsame Musizieren ist nicht möglich, ohne einander zuzuhören, füreinander aufgeschlossen zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Freude am gemeinsamen Musikmachen wird nicht zuletzt auch an die Zuhörer*innen weitergegeben.

Programm:

Freitag, 20. Mai um 20 Uhr im Kulturzentrum „K9“:

Celtic Music Festival. Traditionelle und zeitgenössische Lieder und Tänze von den britischen Inseln.

Kontakt: Hieronymusgasse 3

78462 Konstanz

Telefon: 07531 16713

Online: www.k9-kulturzentrum.de

Samstag, 21. Mai, 11 Uhr – 13Uhr und 14:30 Uhr – 16:30 Uhr vhs:

Begrüßung im Picard-Saal und Vorstellung der Workshop-Dozenten*innen, anschl. Unterricht: Fiddle, Irish Flute, Gesang, Keltische Harfe, Gitarre, Uilleann Pipes im Picard-Saal sowie in den Unterrichtsräumen der vhs Konstanz.

Am Samstag, 21. Mai um 20.00 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zur Teilnahme an einer irisch-schottischen Musik-Session im Restaurant „SEEKUH“ – Sonntag, 22. Mai, 11:00 Uhr – 13:00 Uhr und 14:30 Uhr – 16:30 Uhr

Unterricht: Fiddle, Irish Flute, Gesang, Keltische Harfe, Gitarre, Uilleann Pipes im Picard-Saal sowie in den Unterrichtsräumen der vhs Konstanz, anschließend kleines Abschlussfest im Picard Saal mit Präsentation der Workshop-Ergebnisse.

Zeit: 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr

Anmeldung: Geschäftsstelle vhs Konstanz – Eingang: Katzgasse 7

78462 Konstanz

Telefon: +49 7531 5981 0

E-Mail: konstanz@vhs-landkreis-konstanz.de

Teilnahmevoraussetzungen: An den Workshops können Interessierte aller Altersgruppen teilnehmen. Instrumente bitte selber mitbringen, ebenfalls ein Aufnahmegerät. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Grundlagen (z. B. erste Lage auf der Geige) auf ihren Instrumenten beherrschen (keine Anfänger*innen!). Der Gesangs-Workshop mit Hannah Rarity eignet sich auch für Anfänger*innen.

Teilnahmegebühren:

Konzert und Workshop: 130 €

nur Konzert: 24 € – ermäßigt: 20 € – K9-Mitglieder: 16 €, nur Workshop: 120 €

Weitere Informationen auf der Website.

