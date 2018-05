Ein Richtfest für junge Künstler

2017 veranstaltete die Baugenossenschaft Hegau das Singener Kunst- und Kulturfestival Arte Romeias. Ein Erfolgsprojekt mit mehreren tausend Besuchern. Auch in diesem Jahr wird die Hegau ein Festival in der Bodenseeregion umsetzen: DAS RICHTFEST in Radolfzell am 20. Juli. Und abermals wird das Stichwort Zwischennutzung groß geschrieben: Das Festival wird in einem Rohbau stattfinden – sobald die Kunst wieder auszieht, zieht die Baustelle wieder ein.

Grüßte in den Abbruchwohnungen von Arte Romeias noch die Abrissbirne, so stehen in Radolfzell die Bauarbeiter und Architekten bereit. So entsteht ein Festivalraum, wie es ihn noch nie gegeben hat: Der Rohbau wird zur Projektionsfläche, der Baukran zur Kulisse und die noch offene Tiefgarage zum Amphitheater. Vor diesem Hintergrund hat sich die HEGAU die gezielte Förderung von junger Kunst auf die Fahnen geschrieben und lobt hierzu den mit 1500 Euro dotierten „Richtfest Förderpreis“ und den „Richtet mich“- Publikumspreis (750 Euro) aus.

Unter der Überschrift „Luftige Schlösser und konkrete Utopien“ sind Künstler unter 35 dazu aufgerufen, sich in die Zukunft der Wohnblöcke zu denken und dabei abstrakte Fragestellungen zu behandeln: Wie werden wir in 50 Jahren wohnen? Wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? Kann man ein digitales Zuhause kreieren? Wegen der außergewöhnlichen Räumlichkeiten und Flächen, die der Rohbaus bietet, soll der Schwerpunkt der Projekte in den Genres Medien- und Lichtkunst, Soundinstallationen und Performance angesiedelt werden – umsetzbare und ungewöhnliche Ideen aus anderen Sparten sind aber nicht per se ausgeschlossen.

Die jungen Künstler bewerben sich mit ihren performativen oder (inter)medialen Kunstprojekten, die sie speziell für DAS RICHTFEST entwickeln, und schicken ein aussagekräftiges Abstrakt bis zum 22. Mai an die Emailadresse info@hegau.com.

Die von einer fachkundigen Jury ausgewählten Künstler haben die Chance, ihre Arbeiten vor einem großen Publikum in einer einzigartigen Kulisse zu präsentieren. Die besten Werke werden von den Juroren beziehungsweise den Festivalbesuchern mit dem „Richtfest Förderpreis“ und dem „Richtet mich“- Publikumspreis prämiert.

