Ein Kurzfilmtag am kürzesten Tag des Jahres

Das Zebra Kino macht über die Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel mal Pause und bleibt daher geschlossen; auch das Büro ist bis zum 3. Januar nur eingeschränkt besetzt. Bis dahin aber gibt es ein gewohnt buntes Programm mit zwei Höhepunkten: Die Sneak Preview mit einem Überraschungsfilm und den Kurzfilmtag – passend am „kürzesten Tag des Jahres“.

A Ghost Story

Dieser wahrlich sehenswerte Film lief bereits in der vorigen Spielzeit und wurde deshalb auch in der vorigen seemoz-Vorschau bereits vorgestellt. Einfach hier nachlesen.

Spieltermine: Do., 14.12., 21:15 | Fr., 15.12., 19:00 | Sa., 16.12., 21:45 | So., 17.12., 20:45 | Mo., 18.12., 19:00 | Di., 19.12., 21:15 Uhr

Clair Obscur

TUR / DEU / FRA / POL 2016, 105 Min., Türkisch mit deutschen Untertiteln

Unterschiedlicher könnten die Lebenswelten dieser beiden türkischen Frauen kaum sein: Sehnaz ist eine moderne, liberale Frau, die mit ihrem langjährigen Partner an der Mittelmeerküste in einem schicken Apartment lebt. Tagsüber arbeitet sie in einem Krankenhaus als Psychiaterin. Elmas, die mit einem älteren Ehemann verheiratet ist, der noch viel auf konservative Werte hält, muss sich ganz der Familie verschreiben. Doch als die beiden Frauen aufeinandertreffen werden, wird klar, dass ihre Leben mehr miteinander gemeinsam haben, als es anfänglich den Anschein hat. In ihrem bisher politischsten Film greift Regisseurin und Drehbuchautorin Yesim Ustaoglu Themen wie Entfremdung und die Sehnsucht nach Ausbruch und Befreiung aus ihren früheren Filmen auf.

Spieltermine: Do., 14.12., 19:00 | Sa., 16.12., 16:30 | So., 17.12., 18:30 | Mo., 18.12., 21:00 | Di., 19.12., 19:00 Uhr

Sneak Preview

?? ??, ?? Min., Regie: ?? Mit: ?? Sonderveranstaltung

Exklusive cineastische Leckerbissen vor allen anderen genießen – und das, wie in kommunalen Kinos üblich, immer in der sprachlichen Originalversion! Eigentlich ist es schnell erklärt: Zebra zeigt einen überaus interessanten, außergewöhnlichen Film, der nicht überall zu sehen ist – zumindest nicht zu einem so frühen Zeitpunkt. Und das zum Sonderpreis von 5 EUR und dazu auch noch weit vor dem offiziellen deutschen Kinostart. Der Titel darf vor Beginn der Vorstellung leider nicht verraten werden.

Spieltermin: Fr., 15.12., 21:15 Uhr

Das Kongo Tribunal

Auch dieser großartige Film wurde auf seemoz bereits angekündigt, nachzulesen hier.

Spieltermin: Sa., 16.12., 19:00 Uhr

Plötzlich Santa

NOR 2016, 70 Min., Regie: Terje Rangnes, Deutsche Synchronisation

Es ist wieder so weit: Die Weihnachtszeit beginnt. Der Tischler Andersen (Trond Espen Seim) platzt fast vor Vorfreude – doch seine Frau und seine Kinder konnte er für den Glauben an den Weihnachtsmann bislang nicht sonderlich begeistern. Der Familienvater lässt sich seine festliche Stimmung nicht verderben und kramt wie jedes Jahr sein Santa-Kostüm aus dem Schrank, um Geschenke an seine Mitmenschen zu verteilen. Als er jedoch mit seinem Schlitten den Hang hinuntersaust, kracht er in einen Baum und kann seinen Augen nicht trauen: Vor ihm steht der echte Weihnachtsmann (Anders Baasmo Christiansen). Kurzerhand lassen sich die beiden auf einen folgenreichen Tausch ein und beschließen, die Bescherung im Heim des jeweils anderen durchzuführen. Und während Anderson die verzaubernde Weihnachtswelt von Santa kennenlernt, schafft es der Weihnachtsmann, die Vorfreude auch wieder zu der Familie des Tischlers zu bringen.

Spieltermin: So., 17.12., 16:00 Uhr

Kurzfilmtag

Sonderveranstaltung

Am 21. Dezember haben wir ihn wieder, den kürzesten Tag des Jahres. Es wird spät hell, früh wieder dunkel und das Zebra Kino lädt herzlich dazu ein, den Winteranfang mit unserem vielfältigen Programm an Kurzfilmen zu begrüßen. Da es bis Weihnachten auch nicht mehr weit ist, thematisiert das Programm natürlich auch das Fest der Liebe. In „Der kleine Nazi“ unterscheiden sich jedoch die Vorstellungen von einem sinnlichen Weihnachten. Während die Oma bereits die mit Hakenkreuzen verzierten Christbaumkugeln aufhängt, ist der Gast aus Israel unterwegs, um gemeinsam mit der Familie Wölzel sein erstes Weihnachten zu feiern. In „Long Distance information“ greift Alex während der Weihnachtstage seit langem mal wieder zum Telefonhörer und ruft Zuhause an… Wie viel Bedeutung in nur wenigen Filmminuten stecken kann, zeigt der Animationsfilm „Goodbye Mister de Vries.“ Der 93-jährige wird von einem unerwarteten Besucher mit einem mysteriösen Paket überrascht.

Programm:

Love is blind (Großbritannien 2015)

Walls (Spanien 2014)

Im Käfig (Frankreich 2016)

Der kleine Nazi (Deutschland 2010)

The Bloody Olive (Belgien 1996)

Long Distance Information (Großbritannien 2011)

Goodbye Mister de Vries (Niederlande 2012)

Eines Abends … (Dänemark 2016)

Samira (Deutschland 2016)

Link (Deutschland 2017)

Spieltermin: Do., 21.12., 20:00 Uhr

MM/hpk (Illustration: Zebra Kino)