Die Wahrheit über Amerika

Die Gesprächsreihe „ausLESE“ der Stadtbücherei Konstanz geht am 27. Juni um 19:30 Uhr in die dritte Runde. Zu Gast im Kulturzentrum am Münster ist diesmal die Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die gemeinsam mit dem Publikum durch ihr Gesamtwerk flaniert. Denn das ist die Idee der ausLESE. „Wir wollen den Blick auf das Gesamtwerk richten, eine ausLESE daraus vornehmen“ sagt Judith Zwick, die die Gesprächsreihe für die Stadtbibliothek konzipiert hat und moderiert.

Was das Publikum bei der kommenden ausLESE erwartet, da sind sich die Veranstalter einig: Eine exklusive, unvergessliche, ja einzigartige Expedition mit der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe. In nur 90 Minuten werden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Frisören picknicken, tief in der Erde nach Schätzen und Wünschen graben, paradiesisch in See stechen, auf Ritter, Ratten und Rucksäcke treffen, die man bei Bedarf jederzeit auf die leichte Schulter nehmen darf.

Man wird zehntausende von Meilen zurücklegen (von Boston über San Francisco bis Los Angeles und zurück nach New York), ohne auch nur den Koffer gepackt zu haben. Und doch werden alle am Ende ausgestattet sein mit der nötigen Wahrheit (russisch: „PRAWDA“) – über Amerika, die ganze Welt und natürlich über Felicitas Hoppe und ihr gesammeltes Werk.

Felicitas Hoppe lebt als Schriftstellerin in Berlin und Leuk/Schweiz. Seit ihrem Debüt Picknick der Friseure (1996) veröffentlicht sie Erzählungen, Romane, Kinderbücher und Feuilletons. Hoppe wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist reisend und vortragend rund um die Welt unterwegs. Zuletzt erschien 2018 ihr Roman Prawda. Eine amerikanische Reise.

MM (Foto: fischerverlage/Anita Affentranger)

Termin: Mittwoch, 27. Juni

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Wolkenstein-Saal, Kulturzentrum am Münster Konstanz, Wessenbergstraße 43

Eintritt: 10,- Euro ermäßigt und 12,- Euro (inkl. Apéro)

Tickets: Stadtbücherei Konstanz oder unter bibliothek@konstanz.de

Kontakt: Ulrike Horn, E-Mail: Horn.Ulrike@konstanz.de