Die Rente ist sicher umsonst & draußen

Haben Sie Zeit für echte, handgemachte Kultur? Sind Sie gar Kind oder Jugendliche/r mit Theaterambitionen? Oder wagen Sie es etwa, an zwei spannenden Ausflügen in den exotischen Teil des unbekannten Konstanz, den kaum eines Menschen Fuß jemals betrat, teilzunehmen? Dann sind sie in der momentan wieder­erwachenden Welt von Musik, Comedy, Theater und Führung goldrichtig. Erst wollten wir alle, dass es endlich wieder losgeht – und jetzt haben wir den Salat und müssen auch noch hingehen.

Hand aufs Herz – es ist schon verlockend, wie in den besten Corona-Zeiten daheim zu hocken, das Bier durch hastiges Wegschlucken vor dem Warmwerden zu bewahren und die Kulturschaffenden zu bedauern, während auf dem Bildschirm all die großartigen Ballerspiele flimmern, für die früher wegen all der blöden Konzert- und Theaterbesuche nicht genug Zeit war. Damit ist es jetzt aus, zumindest so lange, bis die nächste Welle der Seuche uns wieder von den kulturellen Verpflichtungen erlöst. Und bis dahin …

Für junge SchauspielerInnen

In Singen gibt es ein Theaterprojekt im Blauen Haus: Manuela Trapani entwickelt mit Kindern und Jugendlichen von 8-18 Jahren Minidramen. Wer Lust auf Theaterspielen hat, ist herzlich eingeladen.

Wann, wie & wo: Ab 14. Juni jeweils am Montag von 15.30-17.00 Uhr im Blauen Haus (Freiheitstraße 2, Singen). Teilproben werden während der Öffnungszeiten des Blauen Hauses vereinbart. Eine Präsentation ist vor den Sommerferien geplant. Teilnahmegebühr 10 Euro (ermäßigt mit der KiJu-Karte). Anmeldung und Rückfragen: Telefon 07731/85-550 oder 0152/57966915, E-Mail blaueshaus@singen.de.

Expeditionen ins völlig unbekannte Konstanz

Ein Blick hinter die Kulissen der EBK am 12. und 19. Juni

Die Entsorgungsbetriebe (EBK) erfüllen eine für die Stadt Konstanz immens wichtige, aber weitgehend unsichtbare Aufgabe: Die Entsorgung von Abwasser und Abfall. Um die Auswirkungen auf Umwelt- und Klimaschutz vor Ort sichtbar zu machen, laden die EBK im Rahmen der Aktion „Stadtwandel“ zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Am 12. Juni um 10.00 Uhr startet die Führung über die Kläranlage, eine der größten und modernsten Anlagen am Bodensee. Täglich fallen in den angeschlossenen Gebieten bis zu 40 Millionen Liter Abwasser an, die hier gereinigt werden. Die Führung begleitet den Weg über die verschiedenen Reinigungsstufen und -becken. Dabei wird eindrücklich deutlich, wie vielfältig die Prozesse sind, mit denen das Wasser aufwendig von Schmutz- und Schadstoffen befreit wird, bevor es zurück in den Seerhein geleitet werden kann. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und die Teilnahme ist kostenfrei.

Am 19. Juni um 10.00 Uhr wird eine Führung über den Wertstoffhof und das Betriebsgelände der Abfallwirtschaft angeboten. Dabei wird erklärt, was mit dem Abfall passiert, nachdem die heimische Tonne geleert oder der Wertstoffhof-Container befüllt wurde. Besonders anschaulich wird dabei, welch wichtiger Beitrag mit der Abfalltrennung auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt geleistet wird. Auch diese Führung dauert etwa 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenfrei nach Voranmeldung möglich.

Wann, wie & wo: Pandemiegerecht finden beide Führungen ausschließlich im Freien statt und natürlich nur, wenn die aktuelle Lage es zulässt. Außerdem ist der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Schnelltests, einer vollständige Impfung oder Genesung von einer Corona-Infektion erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung darum unerlässlich: Per Mail an steurer@ebk-tbk.de oder telefonisch unter 07531/996-171.

Berta Epple „… im Casino – Die Rente ist sicher“

Als preisgekröntes Musik-Comedy-Ensemble „Tango Five“ waren sie schon oft auf den Allensbacher Bühnen zu erleben. Nach vielen Jahren beschlossen die drei Mitglieder Bobbi Fischer, Veit und Gregor Hübner, sich einem neuen Projekt zu widmen: „Berta Epple“. Der Sound von Berta Epple ist geprägt von Latin Music, Jazz, Weltmusik, Chanson, spannenden dreistimmigen Gesangsarrangements und vom virtuosen Spiel der Bandmitglieder, denen nach wie vor der Schalk im Nacken sitzt. Berta Epple ist ihrer (musikalischen) Spielsucht hoffnungslos verfallen. Zum Glück! Ein amüsanter Abend ist garantiert!

Die Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019 haben im Laufe ihrer Bühnenlaufbahn viel erlebt: Im Blitzlichtgewitter der Fotografen und mobilen Radargeräte gehen sie unverdrossen ihren Weg und stellen mit Verwunderung fest, dass sie immer noch keine Millionäre sind. Also setzen sie alles auf eine Karte: Spielen, spielen, spielen! Als wahre Künstler an ihren Instrumenten Piano, Geige, Kontrabass bleibt für die Drei ohnehin nur die Musik. Und das sind Berta Epple: Gregor Hübner, in NY lebend, ist ein preisgekrönter Komponist und Violinist, der von Publikum wie Kritik für seine visionäre Verbindung verschiedener Genres geschätzt wird. Veit Hübner erhielt den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg und arbeitet im klassischen Bereich u.a. mit den Berliner und Stuttgarter Philharmonikern. Bobbi Fischer wirkt als Pianist, Komponist und Arrangeur in den Bereichen Jazz, Bühnen- und Filmmusik.

Wann, wie & wo: Do., 10. Jun, 19.30 Uhr, Seegarten Allensbach, Einlass ab 18.30 Uhr. Die zwingend erforderliche Vorabreservierung für ein Gratis-Ticket ist ab 7.6., 15 Uhr, möglich: Kultur- und Tourismusbüro, Im Bahnhof, Konstanzer Str. 12, 78476 Allensbach am Bodensee, Tel. 07533/80135 oder kulturbuero@allensbach.de. Bitte denken Sie daran, einen tagesaktuellen negativen Coronatest oder einen Impf- bzw. Genesenennachweis mitzubringen. Das Allensbacher Testzentrum auf dem Rathausplatz ist am Veranstaltungstag ab 16 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Es gibt keinen Ausweichort bei schlechter Witterung, es wird bei jedem Wetter gespielt. Sie können sich im Seegarten-Restaurant auch eine oder mehrere Seegarten-Tüten mit Verpflegung vorbestellen, und zwar bis zum Vorabend unter 07533/9330011.

Sommerkonzert NoPhilBrass

Ein Konzert des Blechbläserquintetts des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks „NoPhilBrass“ aus München findet am Montag, 7. Juni, um 20 Uhr auf der Gems-Wiese statt – ermöglicht durch die Kooperation des Kulturbüros mit dem Kulturzentrum Gems im Rahmen des Sommer Open Air.

Bereits 2012 fanden sich die fünf kammermusikbegeisterten Blechbläser zusammen, um ein Brassquintett innerhalb des Symphonieorchesters zu gründen. Schnell entwickelte sich durch die einheitliche Klangvorstellung und die Virtuosität der fünf Musiker ein beachtenswert homogener Gesamtklang. Die fünf Bläser Martin Angerer (Trompete), Herbert Zimmermann (Trompete), Carsten Duffin (Horn), Uwe Schrodi (Posaune) und Stefan Tischler (Tuba) präsentieren sich in Singen mit einem bunten Programm in sommerlicher Laune. Im Gepäck haben sie Werke u.a. von Giovanni Gabrieli, Leonard Bernstein, Claude Debussy, Astor Piazzolla (zum 100. Geburtstag), Mariano Mores und Fats Waller.

Die hohe Qualität der Musiker beweist ihre internationale Tätigkeit als Solisten, Dozenten und Kammermusiker aus. Gemeinsam formen sie ein einzigartiges Ensemble. Zahlreiche Konzerte führten „NoPhilBrass“ bisher in verschiedene europäische Länder, aber auch nach Nordamerika, Japan und China. Viele Radioproduktionen innerhalb des Bayrischen Rundfunks belegen die große Vielfalt und stilistische Breite des Ensembles.

Wann, wie & wo: Die Karten können online unter diegems.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen gekauft werden, beispielsweise bei der Tourist-Info in der Marktpassage in Singen oder direkt beim Kulturzentrum Gems. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

MM/red (Bild: NoPhilBrass, geliefert vom Veranstalter)