In „,Haben es ganz gut getroffen … ‘ – Die Manns am Bodensee“ zeichnet Manfred Bosch anschaulich und zitatenreich ausgestaltet die vielfältigen Bezüge der Schriftsteller-Familie Mann zum Bodensee nach. Die literarische, reich bebilderte Topografie erscheint im Juni im Südverlag Konstanz.

Zahlreiche Erwähnungen des Bodensees finden sich in Briefen, Essays, Tagebüchern und natürlich auch im literarischen Werk der Familie Mann. Der Konstanzer Autor Manfred Bosch hat die umfangreichen Quellen sorgfältig recherchiert und so eine informative Zusammenschau vorgelegt. Er dokumentiert tatsächliche Aufenthalte ebenso wie im Exil niedergeschriebene Erinnerungen.

Den Familienmitgliedern – primär Thomas und Katia Mann, den Brüdern Heinrich und Viktor sowie den Kindern Golo, Klaus, Erika und Monika Mann – sind einzelne Kapitel gewidmet. Damit eröffnet Bosch eine faszinierende Perspektive auf das Leben der Familie und auf die Region. Schon Thomas Manns Mutter Julia da Silva-Bruhns schwärmte in einem Brief von einer „sehr schönen Fahrt über den Bodensee“.

Nach dem Umzug der Familie von Lübeck nach Süddeutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts häuften sich die Berührungspunkte. Die Kinder Golo und Monika besuchten das Internat Schloss Salem; Golo kehrte später in die Region zurück, um dort zu schreiben. Für andere Familienmitglieder war der See oft ein Ort der Erholung. Eingang in die Weltliteratur etwa fand der Bodensee u. a. als „Schwäbisches Meer“, über das Hans Castorp zu Beginn des „Zauberberg“ reist. Die literarische Spurensuche über die Generationen hinweg reicht bis zu Thomas Manns Enkel Frido, der Schirmherr des Weltklosters Radolfzell ist.

MM

Buchvorstellung am Donnerstag, 14. Juni, 19 Uhr, im Hesse-Museum, Kapellenstraße 8, in Gaienhofen. Julian Härtner vom Theater Konstanz liest Passagen aus dem Text; der Autor Manfred Bosch sowie Siegmund Kopitzki stellen das Buch vor und geben Einblicke in das literarische Leben der Familie Mann am See.

Manfred Bosch: „Haben es ganz gut getroffen …“ – Die Manns am Bodensee

11.06.2018, 144 Seiten, 17 x 24 cm. Südverlag Konstanz. Mit ca. 110 Abbildungen, Hardcover.

ISBN 978-3-87800-112-6. 24 Euro.