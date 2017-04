In der Reihe „Theatre Talks“ spricht Sandro Mattioli am 12.5. ab 18 Uhr im Foyer der Spiegelhalle über „Die Mafia und Deutschland“. Das Stadttheater Konstanz vertieft damit die Beschäftigung mit dem Thema ‚Mafia‘. Begonnen hatte es mit der Premiere von „Gomorrha“ am 13. April in der Spiegelhalle (seemoz berichtete), das Stück eilt seitdem von Erfolg zu Erfolg. Mafia, die zweite, könnte man sagen.

Der Journalist Sandor Mattioli, mit „Mafioso außer Dienst“ für den Deutschen Reporterpreis nominiert und Coautor des 2011 erschienenen Buches „Die Müll-Mafia“, spricht über illegale Giftmüllentsorgung, Geldwäsche und das auch in Deutschland aktive internationale Netzwerk von Mafia und Wirtschaft.

Mattioli arbeitet als Reporter und Autor und hält als Referent Vorträge über die italienische Mafia. Seine Beiträge wurden u. a. im Stern, in Geo, Süddeutsche Zeitung, NZZ, in den Schweizer Publikationen „Reportagen“ und „Das Magazin“ veröffentlicht, außerdem kam er in Report München in der ARD zu Wort, in Kontrovers (bayerischer Rundfunk), bei Arte und in Spiegel TV.

MM/hpk

Theatre Talks am 12. Mai um 18 Uhr im Foyer der Spiegelhalle, Theater Konstanz