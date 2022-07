Die Cherisy feiert wieder

Am zweiten Juli-Wochenende vom 8. bis zum 10. Juli findet zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ein Cherisyfest statt. Mit Open Air-Kino, Live-Musik, einer Fotoausstellung, Tuch- und Feuershow, Kinderprogramm sowie natürlich Essen & Trinken feiern die Bewohner und Gäste dabei auch das 40-jährige Bestehen des Projektes Cherisy.

Zur Cherisy gehören nicht nur 123 selbst verwaltete Wohnungen auf dem ehemaligen Kasernengelände, sondern auch handwerkliche Betriebe, soziale und kulturelle Einrichtungen, Sport- und Spielplätze, eine Kindertagesstätte, Werkstätten, Ateliers, Studios und Gewerbetreibende. Als erste selbstorganisierte, unabhängige Wohnungsinitiative in Deutschland hatten engagierte Konstanzer das Cherisy-Projekt vor 40 Jahren ambitioniert gestartet.

Passend dazu zeigt das Zebra Kino zum Auftakt am Freitag, den 8. Juli um 21.30 auf einer Open Air-Leinwand den Film „Monte Veritá“, der von einem ähnlich utopischen Projekt und seinen Problemen am Laggo Maggiore erzählt. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Publikumsgespräch mit der Produzentin Katrin Renz statt.

Samstag und Sonntag stehen dann ganz im Zeichen der Musik, Live-Musik kommt u.a. vom Zwielicht Orchester und The Guerilla Bops mit altbekannten Konstanzer Größen wie Hubl Greiner und Henry Eberhard. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und Essens-Stände, die von Burgern über indisches Essen bis hin zum Weißwurstfrühstück am Sonntag und vielem mehr eine große Auswahl bieten.

Alle Infos unter: https://www.cherisy.de

Text und Bild: Joachim Gauger