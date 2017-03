DFV gründet spanische Sektion

Es gibt sie seit 1950 – die deutsch-französische Vereinigung in Konstanz. Ursprünglich als Konstanzer Grundstein einer friedlichen Zukunft zwischen Deutschland und Frankreich gegründet, konzentriert sich die Vereinigung heute eher auf kulturpolitische, gesellige und gesellschaftliche Inhalte – und wächst dabei über Frankreich und Deutschland hinaus.

Nach der Gründung einer italienischsprachigen Sparte namens ‚Cuore Italiano‘ im Juni 2016 gründet die DFV nun auch eine spanischsprachige Sparte unter dem vorläufigen Namen ‚Espacio Español‘. Zweck und Inhalt der Sparte besteht darin, eine Art Austausch zwischen all denen zu ermöglichen, die entweder aus spanischsprachigen Ländern stammen oder Interesse an der spanischsprachigen Welt haben – sei es Lateinamerika oder Spanien selbst. Schließlich leben aktuell 320 spanische Staatsangehörige und 190 Personen aus Lateinamerika in Konstanz – und sicher gibt es auch viele ‚einheimische‘ Konstanzer, die sich für die spanischsprachige Welt interessieren.

Das Gründungstreffen findet am Abend des 21.3. im Clubheim der DFV statt (Buhlenweg 5d) – herzlich eingeladen sind alle, die, ob privat oder beruflich, Interesse an der spanischsprachigen Welt und der spanischen Sprache haben; melden Sie sich hierzu bitte unbedingt entweder per Mail an info@dfv-konstanz.de oder telefonisch (07531-92 7777) bis zum 19. März, 22.00 Uhr an. Die genaue Uhrzeit des Treffens steht noch nicht fest – diese wird Ihnen nach der Anmeldung per Mail bzw. per Telefon bekanntgegeben werden.

Neben der offiziellen Gründung der Sektion besteht der Zweck des Treffens auch darin, gemeinsam zu überlegen, auf welche Art und Weise der Austausch stattfinden soll und welche gemeinsamen Aktivitäten hierbei interessant sind (z. B. gemeinsame Kochabende mit Speisen aus der spanischsprachigen Welt, Buchclubs, gemeinsame Tagesausflüge in spanischer Sprache; geselliges Zusammensitzen u.a. mit Gesprächen über das aktuelle Zeitgeschehen der spanischsprachigen Welt, etc.). Für weitere Informationen bzw. Fragen wenden Sie sich gerne an info@dfv-konstanz.de oder rufen Sie an: 07531-92 7777.

