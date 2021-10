„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ – jetzt in der Infokneipe/Contrast

Nicht nur der Bürger:innenentscheid in Berlin parallel zur Bundestagswahl macht deutlich: Es muss sich was tun auf dem Wohnungsmarkt. Der Berliner Senat wurde dazu aufgefordert, den Immobilienriesen Deutsche Wohnen (und andere) zu enteignen. Oliver Münchhoff von der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ nimmt sich am Freitag, den 22.10. um 19 Uhr Zeit, um in der Infokneipe des Contrast/Konstanz über den Erfolg der Kampagne und die daraus folgende Arbeit zu berichten. Hier der Einladungstext.

Wie müssen wir organisiert sein, um derartiges auf die Beine zu stellen? Welche erwartbaren Steine legt einem die sehr gut sichtbare Hand des Marktes in den Weg? Wie geht es jetzt weiter, da SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey bereits signalisiert hat, dass sie sich kaum um das Abstimmungsergebnis schert?

Für den Bodensee von Relevanz: Die Vonovia, welche vorhat, die Deutsche Wohnen zu schlucken, besitzt unter anderem in Konstanz mehrere Immobilien. Insofern ist nicht unwahrscheinlich, dass das Berliner Votum auch vor Ort zu spürbar wird.

Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung auf dem Chérisy-Areal zwischen den Häuserblöcken III und IV statt, um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, die Veranstaltung zu besuchen. Bei schlechtem Wetter findet sie im Contrast statt. Es gelten die allgemeinen 3G-Corona-Regeln, d.h. es herrschen Masken- und Abstandspflicht.

Die Infokneipe des Contrast wurde bereits Ende 2015 gegründet. Nachdem es in letzter Zeit ruhiger um das Projekt wurde, hat eine kleine Gruppe von Leuten den Sommer 2021 über daran gearbeitet, das Projekt wiederzubeleben. Es soll langfristig einmal im Monat zu allerlei linken Themen referiert werden, welche durch die Aktiven anhand von Tagespolitik und individuellen Interessen ausgewählt werden.

Für 2022 ist eine eigene Website geplant. Kontaktiert werden kann die Infokneipe über info[at]infokneipe.de. Die Veranstaltungen und Beiträge erscheinen auf facebook.com/InfoKneipeContrast, twitter.com/Infokneipe sowie instagram.com/infokneipe_kn.

Wann? Freitag, 22.10.2021, 19 Uhr

Wo? Contrast/Konstanz, Josef-Belli-Weg 11

Text: Medienmitteilung Contrast

Bild: Initiative DW Enteignen