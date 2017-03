Der Mythos Zeppelin

Bewundert, gefeiert, gefürchtet: 1900 erhob sich vom Bodensee das erste lenkbare Starrluftschiff namens LZ 1, dem über hundert weitere Zeppeline folgten. Mit der Anthologie „Spazierfahrt in der Luft“ legt Franz Hoben jetzt „Literarische Zeppelinaden“ in Lyrik und Prosa vor – in Erinnerung an Graf Ferdinand von Zeppelin, der am 8. März vor 100 Jahren gestorben ist.

Big Zeppelin, der fliegende Wal, die fliegende Zigarre: Große Dichter, Denker, Journalisten und Schriftsteller hat das hochfliegende Faszinosum beschäftigt, zum Analysieren, Beschreiben, Besingen, zum Kritisieren und Spotten angestachelt. Wohl wissend um das Glück, die Lust, Sehnsucht und Tragödien hinter der „Silberhaut“.

„Spazierfahrt in der Luft“ versammelt die schönsten Geschichten, Gedichte, Beschreibungen und Lieder zum faszinierendsten Thema des beginnenden 20. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Alfred Döblin, Hermann Hesse, Ödön von Horvath, Kurt Tucholsky, Richard Dehmel, Lion Feuchtwanger, Else Lasker-Schüler, Walter Kempowski, Gertrud Fusseneger, Rolf Hochhuth, Carl Zuckmayer, John Dos Passos, Arthur Koestler, Erich Mühsam und vielen anderen.

Die Sammlung von Geschichten und Gedichten über den „Big Zeppelin“ von Franz Hoben ist die einzige Anthologie europaweit, in der die glorreiche Zeit der Luftschiffe literarisch auflebt und darüber hinaus kulturwissenschaftlich ausgeleuchtet wird. „Das Luftschiff zu erfinden und in himmlische Bezirke hochsteigen zu lassen, ist wahrscheinlich ein Markstein in der Geschichte der Menschheit“, so visionär fabulierte 1784 schon Goethe über das Luftschiff.

Und Carl Zuckmayer wiederum, der 1932 an Goethes 100. Todestag aus einem Zeppelin über Frankfurt einen Ehrenkranz abwarf, resümierte über Graf Zeppelins grandioses Lebenswerk: „Die Eroberung der Luft übte tatsächlich eine unbeschreiblich aufrüttelnde Wirkung aus, eine stärkere noch als die ‚Eroberung des Weltraumes‘ in unseren Tagen.“

Dem 100. Todestag von Graf Ferdinand von Zeppelin wird am 8. März 2017 mit Feierlichkeiten auf dem Stuttgarter Pragfriedhof gedacht. Die Buchpräsentation ist am Freitag,10. März 2017, 19 Uhr, in Friedrichshafen (Kiesel im K42, Olgastraße 21). und am 25. April 2017 19:30 Uhr, FreiRäume, Vor der Halde 5, Konstanz.

MM

Link zum Buch: http://www.kloepfer-meyer.de/Buecher/409/Spazierfahrt-in-der-Luft.html

Zum Herausgeber: http://www.kloepfer-meyer.de/Autoren/83/Hoben_Franz.html

Franz Hoben (Hg.): Spazierfahrt in der Luft; Literarische Zeppelinaden – Eine Anthologie; 2017, Klöpfer & Meyer, 304 Seiten mit 29 s/w Abbildungen, Hardcover mit Lesebändchen, ISBN 978-3-86351-446-4, 22 Euro.