Der GEMS-Sommer im August

Der Open-Air-Sommer im Kulturzentrum GEMS geht weiter. Von kabarettistischen Darbietungen über die Kunst des Bauchgesangs bis zum Spacepop wird wieder so einiges geboten. Also auf nach Singen und alte und neue Künstler*innen (wieder-)entdecken!

ALTE MÄDCHEN – Macht

Das Popkabarett bearbeitet all das, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen. Ihren Debüt-Abend haben „Alte Mädchen“ über dreihundert Mal gespielt. Stehende Ovationen. Deutschlandweit. Sie haben sich freigetanzt, -gesungen und -gequatscht. Sie haben sich selbst gehirngewaschen und gelernt, ihr Alter zu akzeptieren. Und dabei liebreizende Harmonie verstreut. Doch sie haben ein Problem: Jede der Drei ist ein absolutes Alphatier. Und jede möchte Chefin sein. Aber wie erkämpft man sich die begehrte Position der Häuptlingin? Mit den Waffen der Frau? In messerscharfen Dialogen, mitreißenden Songs und multiplen Tanzeinlagen lösen die drei Gladiatorinnen des Popkabaretts dauerpräsente Klischees auf. Ohne Angst vor Verlusten und unter Aufwendung sämtlicher nachhaltiger Ressourcen.

Am 4. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Mackefisch – Harmoniedergang

„Mackefisch“ erklimmt die Bühne des GEMS Open-Air-Sommers. Lucie Mackert und Peter Fischer stehen für eine wüste Mischung aus selbstgebauten Koffertrommeln, Piano, Banjo, Gitarren, Synthie-Klängen und Klimbim. Dazu deutsche Texte von außergewöhnlicher Bandbreite: lustig und albern, phantasievoll und poetisch, bissig und gnadenlos. Mit betörendem Harmoniegesang zum Dahinschmelzen und rasanter Wortakrobatik nehmen die beiden die Gefühlslage der deutschen Gesellschaft ins Visier. Ob martialisch treibend oder locker geswingt – die voranpreschende Energie dieses Zwei-Personen-Orchesters ist ansteckend. Mit Harmoniedergang liefert die prämierte Mini-Band „Mackefisch“ den ohrwurmtauglichen Soundtrack unserer Zeit.

Am 9. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Fatih Cevikkollu – Zoom

Fatih Cevikkollu wirft auf der GEMS Open-Air-Bühne einen Blick in eine der spannendsten Zeiten, in der die Menschen je gelebt haben. Die Nachrichtenlage ist düster, trotzdem ist vieles besser geworden. Das Einzige was heute schlechter ist als früher, ist der Blick in die Zukunft. Ein Virus hat die Welt angehalten und für einen kurzen Augenblick hat es Zoom gemacht. Und im Raum stand der Traum von einer besseren Welt, eine Welt, die sich darauf besinnt langsamer zu machen, rücksichtsvoller zu sein, nachhaltiger zu leben. Und dann gab es wieder Flüge für 19,90 €. „Zoom“ erzählt die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“

Veranstalter ist die Singener Kriminalprävention mit dem Kulturzentrum GEMS. Der Abend wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Am 10. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Zwischentöne Mathis Schuller

Der 19-Jährige aus Stockach schreibt seit vielen Jahren eigene Songs und begleitet sich dabei auf der Gitarre. Bühnenerfahrung sammelte Mathis schon als Zwölfjähriger im TV-Format „Dein Song“, einem Komponistenwettbewerb für Kinder im Kinderkanal des ZDF. 2020 war er Preisträger beim Bundeswettbewerb „Treffen junge Musikszene“ in Berlin. Als Finalist des Songwriting-Wettbewerbs „Songs“ der Popakademie Mannheim begeisterte Mathis Schuller 2021 mit seinem Song „Someday“ und gewann den 3. Preis. In seinem zweiten Solo-Konzert in der GEMS präsentiert er exklusiv die Songs seines Albums „Another Considerable Attempt“. Mal traurige Ballade, mal schneller Rocksong – Mathis wird alles dransetzen, sein Publikum gut zu unterhalten.

Im Anschluss ab 21:15 Uhr wird der Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ im Open-Air-Kino gezeigt. Einlass ist um 19 Uhr. Eintritt zum Konzert nur zusammen mit einer Kinokarte, Spenden sind willkommen!

Am 12. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Murzarella – Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten

Am 13. August kommt mit „Murzarella“ die Kunst des Bauchgesangs auf die Open-Air-Bühne der GEMS. Ohne Mühe haucht Sabine Murza ihren Puppen herzerfrischende Individualität sowie Leben ein und lässt sie singen. Sie sind das attraktive Highlight einer Show voller Rasanz und in bester Comedy-Manier. Da gibt es Kalle, die Kanalratte und Heavy-Metal-Fan aus Wanne-Eickel, Frau Adelheid, die Opern schmetternde Diva und Dudu, der freche Kakadu und Möchtegern-Schlager-Star. Die selbstbewussten Puppen genießen ihren Auftritt und lassen keine Gelegenheit aus, Murzarella die Show zu stehlen. Alles ist live gesungen und man glaubt zum Schluss, wirklich singende Puppen erlebt zu haben.

Am 13. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Zwischentöne Lutz & Laune

Die dreiköpfige Band „Lutz & Laune“ kommt auf die Bühne des GEMS Open-Air Sommers: Mit deutschen Texten, die mal lustig, mal bescheuert, mal fröhlich und mal ernst sein können. Mit einem musikalischen Klangteppich aus Gitarre, Mundharmonika, E-Bass und einem Acoustic-Drumset schaffen Leo Endres, Lutz Endres und Maximilian Boos es immer wieder, die Zuhörer*innen zu begeistern. Lieder wie „Das Restaurant zum Goldenen M.“, „Das Katzenlied“, „Reich sein und der Glücklich-sein-Song“ schaffen eine eindrucksvolle Stimmung, ohne den Bezug zum echten Leben zu verlieren.

Im Anschluss ab 21:15 Uhr wird der Film „Die Unschärferelation der Liebe“ im Open-Air-Kino gezeigt. Einlass ist um 19 Uhr. Eintritt zum Konzert nur zusammen mit einer Kinokarte, Spenden sind willkommen!

Am 16. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Lizzy Aumeier – Jetzt erst recht!

Lizzy Aumeier zündet in Singen ein Feuerwerk an Themen, die in letzter Zeit viele bewegten – durchsetzt mit einem nie dagewesenen Crossover an musikalischen Highlights, begleitet von Svetlana Klimova an Violine und Klavier. Unsere Kultur war in Coronastarre, doch Lizzy Aumeier blickt positiv gestimmt in die Zukunft: „Nun heißt es aufstehen, die Ärmel hochkrempeln, die Corona – nein, die Krone richten, den Kopf heben und weiterlachen!!! Nicht nur ich fühle mich nach dieser Zeit wie nach einem Sportunfall, bei dem ich einen Medizinball verschluckt habe! Soll ich nun zu den Weightwatchers oder zu den anonymen Alkoholikern? Auch wenn nicht wirklich das Gefühl aufkam, aber die Zeit und das Leben ging und geht unaufhaltsam weiter!“

Am 18. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Zwischentöne Christina Saci

Die Sängerin Christine Saci tritt zum ersten Mal mit eigenen Liedern aus ihrem neuen Bühnenprogramm in deutscher Sprache auf. Musikinteressierte kennen Christine Saci als Sängerin mit Interpretationen von Klassikern aus Pop, Soul, Jazz und Rock. Die Überlingerin war aber auch schon in verschiedenen Castingshows im Fernsehen zu sehen. Mittlerweile hat sie sich als Solokünstlerin etabliert. Ihre lyrischen und sehr persönlichen Texte wurzeln in ihren Erfahrungen als Frau, die sie in den verschiedenen Welten, in denen sie bislang lebte, gesammelt hat. Die besondere Klangfarbe und der enorme Umfang ihrer Stimme, ihre Musikalität, ihr Temperament und ihre Bühnenpräsenz machen jeden einzelnen Auftritt zu einem einzigartigen Erlebnis.

Im Anschluss ab 21:00 Uhr wird der Film „Mittagsstunde“ im Open-Air-Kino gezeigt. Einlass ist um 18:45 Uhr. Eintritt zum Konzert nur zusammen mit einer Kinokarte, Spenden sind willkommen!

Am 19. August 2023 um 19:45 Uhr auf der GEMS Wiese.

HASA – Spacepop from dahanna

Am 27. August begrüßen die Veranstalter*innen HASA zum großen Finale des GEMS Open-Air-Sommers. HASA steht für „Heiners All-Star-Attraktion“. Wie der Name erahnen lässt, betreiben die Stars „umbenannte Raumfahrt“ und warten mit Reggae, Funk und Space-Balladen aus der süddeutschen Galaxie auf. Originell, tanzbar und garantiert abgefahren. Songs, aber auch virtuose Instrumentals steigen mittels der Urkraft des Elektrons in ungeahnte Höhen auf. Persönlich Erlebtes, Erahntes und frei Erfundenes aus den schier unendlichen Weiten des Tübinger Umlands lassen sich mittels des lokalen Idioms durchaus poetisch vermitteln. Und für Auswärtige oder Aliens liefert HASAs „Verklickerer“ die Essenz der Lyrics auch in Echtzeit auf Englisch. Schwäbische „Natives“, die der Schwere des Lebens ein gehöriges Maß an Leichtfüßigkeit abringen – bodenständig, ohne Bodenhaftung!

HASA ist Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022, Fazit der Jury: „So erfrischend anders, so perfekt und so gekonnt aus der Spur hängend!“

Am 27. August 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Alle weiteren Infos zu den Terminen und Künstler*innen finden sich hier.

MM/ans; Bild: Murzarella © David Hollstein