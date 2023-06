Der GEMS Open Air Sommer im Juli

Das Singener Kulturzentrum GEMS wartet im Juli wieder mit einem unterhaltsamen Mix von Musik-, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen im Rahmen seines Open Air Sommers auf. Den Anfang macht die Partyband „The SoulMachine“, die für ausgelassene Soul-, Funk und Blues-Parties steht. Weiter geht es mit ImproComedy, Silent Disco und Poetry Slam und vielen anderen Darbietungen mehr. Hier das Programm im Einzelnen:

The Soulmachine

Party, Performance, The SoulMachine: Kaum eine andere Band bringt den Soul, Funk, Pop und Rhythm’n’Blues mit so viel Energie auf die Bühne, wie die Formation aus dem Süden der Republik. Und zwar gleich vom Start weg, bis zum letzten Ton, zur letzten Zugabe – definitiv. Und das bei jedem Konzert. Jeder Ton live und handgemacht. Das begründet den guten Ruf dieser Partyband.

Beste Unterhaltung bieten die drei ausdrucksstarken Frontleute, den treibenden Beat besorgt die groovende Rhythm-Section samt tanzendem Percussionisten. Und die Akzente setzt der formidable Bläsersatz. So werden alte und neuere Hits richtig aktuell aufgerollt, bekommen den Drive, den sie verdienen. Das Ergebnis: Eine energiegeladene Show, die die Zuhörer*innen begeistert.

Am 1. Juli 2023 um 20 Uhr eröffnet The SoulMachine den GEMS Open Air Sommer in Singen auf der GEMS Wiese.

Tauschrausch – ImproComedy

Die Stars der Comedy Stube und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners Theatersport kommen zum GEMS Open Air Sommer nach Singen auf die GEMS Wiese.

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken spontan daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder entwickeln. Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteur*innen selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität.

Und hinterher kann der ganze Schrott auch gerne untereinander getauscht werden. Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay!

Am 2. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Silent Disco

Das erste Mal findet im Rahmen des GEMS Open Air Sommers in Singen eine Disco statt – eine Silent Disco! Was das ist? Tanzen auf der GEMS Wiese zu seiner eigenen Lieblingsmusik, direkt auf den eigenen Kopfhörer gespielt. Drei unterschiedliche Musikrichtungen von zwei DJs. Keine hämmernden Bässe und keine Schnulzen aus den 70ern, wenn man das gerade nicht hören möchte.

Am Eingang leiht man sich einen Kopfhörer und wählt den Kanal mit der Musik, die man hören möchte. Natürlich kann man zwischen den einzelnen DJs wechseln und selbst entscheiden, zu welchen Klängen frau auf der GEMS Wiese durch die Nacht tanzen will.

Am 8. Juli 2023 um 21:30 Uhr auf der GEMS Wiese.

Poetry Slam – Moderation: Marvin Suckut

Auch beim GEMS Open Air Sommer treffen sich wieder einmal einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes in Singen auf der GEMS Wiese, um in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten: Die Texte müssen selbstverfasst sein, es gibt ein Zeitlimit von sieben Minuten und es dürfen keine Hilfsmittel oder Kostüme verwendet werden. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird. Moderiert wird der Abend vom Konstanzer Slam-Urgestein Marvin Suckut.

Lineup: Nadine Studer (Basel), Valerio Moser (Langenthal), Gregor Stäheli (Zürich), Lara Schmidt (Konstanz), Anni Niederer (Friedrichshafen). Special Guest: David Weber (Berlin).

Am 9. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

David Weber – Storno All Night Long

Davis Weber präsentiert auf der GEMS Wiese sein erstes Bühnenprogramm am Klavier. Dass David Weber eines Tages einmal mit Helge Schneider oder Rainald Grebe verglichen werden würde, hätte er nicht zu träumen gewagt. Und es war die richtige Entscheidung: Bisher hat noch niemand David Weber mit Helge Schneider verglichen. Helge Schneider ist aber ja auch wirklich ein verrückter Hund, und David Weber ist, wenn wir da mal seine Eltern zitieren dürfen: eine Enttäuschung.

Moment, werden die Pfiffigen unter Ihnen sagen, aber wer hat diesen Text geschrieben? War es nicht David Weber selbst? Doch schon, aber wissen Sie, David Weber macht die Musik eh nicht für die gerissensten Vögel unter Ihnen, sondern für die mit dem größten Herz. Bei denen es noch menschelt.

Am 11. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Aljosha Konter – Weil das Auge mitlauscht

In waschechter Liedermacher-Manier präsentiert Aljosha Konter auf der GEMS Open Air Bühne die Stücke von seinem neuen Album „Weil das Auge mitlauscht“. Natürlich könnte man über Aljosha Konter sagen, dass er schon mehr als 600 Konzerte gespielt hat. Dass er einige Male im deutschen Fernsehen zu sehen war und auch hin und wieder im Radio zu hören ist. Man könnte auch hinzufügen, dass er einen Titelsong für einen deutschen Film geschrieben hat und seine Stimme einer Werbekampagne lieh. Doch all das wäre dem sympathischen Wahl-Stuttgarter, der sein eigenes Musikgenre als „Liebemacher-Pop“ betitelt, sicherlich unangenehm. Denn wirklich glücklich macht ihn nur eines: Vor einer Handvoll Menschen stehen und Musik machen.

Im Anschluss ab 21.45 Uhr wird der Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ gezeigt.

Am 13. Juli 2023 um 20:30 Uhr auf der GEMS Wiese.

Les Zoizos de Sambra – Samba & Bossa-Nova

Das brasilianische Musikduo wird seinem Publikum die Schwingungen ihres Samba- und Bossa-Nova-Repertoires darbieten. Zwischen Kreation, Komposition und Cover beweisen sie ihre Liebe zu Poesie und Harmonie und navigieren zwischen melancholischen Melodien, die die Seele streicheln, und sonnigen Rhythmen, die Freude und Freundlichkeit wecken. Es ist eine musikalische Reise, wie ein Flug jenseits des Atlantiks, über die Länder Lateinamerikas.

Im Anschluss ab 21.45 Uhr wird der Film „Was man von hier aus sehen kann“ im Open Air Kino gezeigt.

Am 15. Juli 2023 um 20:30 Uhr auf der GEMS Wiese.

GlasBlasSing – Happy Hour

GlasBlasSing kommt zum Open Air Sommer auf die GEMS Wiese. Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf eine richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz. Und macht damit Musik. Flaschenmusik. Dass selbst Trauermärsche heiter klingen, wenn man sie auf Flaschen spielt, haben GlasBlasSing auch in der Vergangenheit schon empirisch belegt.

Jetzt stellen sie sich mit „Happy Hour“ furchtlos und gänzlich den Sonnenseiten des Lebens. In einer Zeit, in der die meisten darauf schauen, was ihnen fehlt und was sie stört, fragen sie: Was tut uns gut? Warum vegergisst man das immer wieder? Kann man zu glücklich sein und wie klingt das musikalisch? Kann man auf der Bühne wirklich ein Glücksrad über die Songreihenfolge entscheiden lassen? Ist eine bis zur Mitte gefüllte Bierflasche halbvoll oder halbleer? (Antwort: Weder noch. Es ist ein Cis.)

Am 19. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Open Stage

Mathis Schuller lädt auf der GEMS Open-Air Bühne zur Open Stage ein. Kinder und Jugendliche aus der Umgebung bekommen hier die Möglichkeit, ihre selbstgeschriebene Musik zum Besten zu geben. Für einen Teil des Programms werden Schüler*innen des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums sorgen, die im Rahmen ihrer Projektwoche, in einem Songwriting-Workshop, an ihren eigenen Texten und Kompositionen arbeiten werden. Der 19-jährige Sänger und Songwriter Mathis Schuller wird durch den Abend leiten und vielleicht auch den ein oder anderen von seinen Songs zum Besten geben.

Das Konzert soll jedoch nicht nur auf Teilnehmer*innen des Workshops am FriWö beschränkt sein. Wer motiviert ist und Lust hast, die Chance zu nutzen, bei dieser Open Stage auf der Bühne eigene Musik zu präsentieren, melde sich einfach per Mail an fsj@diegems.de.

Eintritt frei.

Am 20. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Lennart Schilgen – Verklärungsbedarf

Lennart Schilgen entlarvt auf der GEMS Open-Air-Bühne, wo die Welt und er selbst sich überall in die Tasche lügen. Mit „Funken schlagender Sprachkunst“ (AZ) und hintergründiger, leichtfüßiger Komik erzählt er dabei vor allem von Dingen, an denen er scheitert: Entscheidungen treffen. Mädchen am Lagerfeuer beeindrucken. Den Kapitalismus abschaffen. Dafür gelingt es ihm, dem Konzept „Typ mit Gitarre und Klavier“ nochmal ungehörte Facetten abzutrotzen. Musikalisch versiert, spielt er mit Genre-Traditionen und springt lässig zwischen Stilen und Stimmungen: vom beatlesquen Pop zur stramm marschierenden Protesthymne, von der komisch-gruseligen Stalker-Ballade zur „Reinhard Mey-Parodie zum Niederknien“ (Mannheimer Morgen).

Am 23. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Franziska Wanninger – Für mich soll’s rote Rosen hageln

Franziska Wanninger kommt zum GEMS Open Air Sommers. Das neue Kabarett-Soloprogramm der Vollblutdarstellerin ist eine launige Hommage an die Leichtigkeit. Nur wie oft stehen sich Freude und Abgrund näher als man glaubt! Da meint man „Oh Wunder!“ was das Leben für einen bereithält und am Ende ist es doch wieder bloß ein veganer Schweinsbraten. Also eine Zwiebel und ein Sträußerl Petersilie. Ja mei. „C’est la vie“ oder „Tel Aviv“ wie der Niederbayer sagt.

Wanninger schaut den Leuten aufs Maul, singt von den Untiefen des Lebens, schafft es wie immer mit wenigen Charakterstrichen schwungvoll und pointenreich ganze Welten zu erschaffen. Dabei zeigt sie humorvoll, dass das Glück nicht mit einem Rasenroboter beginnt, sehr wohl aber mit Dinkelkräckern aufhört.

Am 27. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Two Souls – Soul

Ein abwechslungsreiches Programm bieten Rainer Apel und Sängerin Elysa K. auf der Bühne des Open Air Sommers. Seit vielen Jahren stehen die beiden Musiker*innen zusammen auf der Bühne. Ob mit Gitarre, Keyboard oder akustischen Effekten präsentieren sie als eingespieltes Team R’n’B, Jazz, Soul, Funk, Rock und eigene Kompositionen. Die musikalische Farbpalette wird getragen von rhythmisch-harmonischen Gitarren, einzigartigen Effekten und dem unvergleichlichen Gesang von Elysa. Dass „music we love“ an erster Stelle steht, ist bei den Two Souls unverkennbar – ein Erlebnis, auf welches man nicht verzichten möchte!

Am 29. Juli 2023 um 20:30 Uhr auf der GEMS Wiese.

Sascha Bendiks – Leichtes Gepäck

Sascha Bendiks erzählt auf der Bühne des GEMS Open Air Sommers vom Leben – vom Leben, wie es ist, und vom Leben, wie es sein sollte. Bendiks pfeift auf stilistische Grenzen und verspricht nichts. Außer einen verrucht-poetischen Abend mit verwegenen Schnulzen, Heldengesängen für Verlierer*innen und fast gelogenen Hau-Ruck-Geschichten. Solo. Mit Klavier und Gitarren.

„Bendiks Songs sind schlichtweg Glanzlichter – komisch, ironisch, immer an der Schwelle zur Tragik“. (Hamburger Morgenpost)

Am 30. Juli 2023 um 20:00 Uhr auf der GEMS Wiese.

Alle weiteren Informationen zu den Terminen und Künstler*innen hier.

MM/ans; Bild: The Soulmachine © Önder Tecick