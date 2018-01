Der Club der alten Männer

Eine Reform des Landtagswahlrechts wollte die Stuttgarter Koalition auf den Weg bringen und damit den Frauenanteil im Landtag erhöhen – doch die CDU stellt sich quer. In der aktuellen Kontext-Ausgabe geht es außerdem um „billige Propaganda“ mancher Presseorgane und – wieder einmal – um Stuttgart21.

Billige Propaganda: Seit die deutschen Autokonzerne den Einstieg in die E-Mobilität verschlafen haben, hagelt es Kritik am Elektroauto. Ganz vorne mit dabei sind Springers „Welt“ und Burdas „Focus“. Zum Beitrag …

Le fromage n’est pas mangé: Am kommenden Freitag tagt der Aufsichtsrat der Bahn und wird wohl erneut einen erhöhten Kostenrahmen für Stuttgart 21 beschließen. Dabei könnte ein Ausstieg so einfach sein, wie der Blick zu unseren Nachbarn beweist. Zum Beitrag …

Man ist ständig am Kompromisse-Machen: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann fährt Rad und E-Auto aus Überzeugung. Im Gespräch mit Stefan Siller spricht der Grüne über Norwegen als Vorbild, falsche Diesel-Subventionen und den Wunsch nach mehr gesellschaftlicher Verantwortung in Groko-Zeiten. Zum Beitrag …

Nach uns die Sintflut: „Zuerst das Land, dann die Partei“, heißt eine Standardformel aus dem parlamentarischen Politikbetrieb. Wer wie Jusos und SPD-Linke neue Mitglieder wirbt, um die GroKo zu verhindern, bricht mit diesem Prinzip und schadet der Demokratie. Zum Beitrag …

Mut zur Opposition: Warum ist plötzlich richtig, was vorher falsch war? Der Gang in eine Große Koalition. Die SPD wäre selbstbewusst, sagt unser Autor, wenn sie die Opposition als Chance begriffe. Zum Beitrag …

Koalition der Aufrüstung: Im Getöse um Sondierungsergebnisse und das Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union geht ein wichtiges Thema fast komplett unter: die Aufrüstungspolitik Deutschlands unter einer neuen GroKo. Zum Beitrag …

Rente für Fortgeschrittene: Union und SPD haben sich auf ein Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 geeinigt. Das Thema betrifft alle – und trotzdem blickt kaum einer durch. Unser Autor räumt auf mit dem Kuddelmuddel um Nettorentenniveau, Standardrente und Besteuerung. Und stellt fest: Höhere Renten sind bezahlbar. Zum Beitrag …

So tickt der Süden: In „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ spielt die brillante Frances McDormand eine verhärtete Frau, die den Tod ihrer Tochter aufklären will. Gut und Böse lassen sich im US-amerikanischen Niemandsland nicht immer sauber trennen. Zum Beitrag …

Zukunftslabor Kultur: Birgit Schneider-Bönninger, die Leiterin des Stuttgarter Kulturamts, hat ihr Amt zum Zukunftslabor erklärt. Und veranstaltet am Samstag einen Innovationskongress Musik. Im Gespräch mit Kontext erklärt sie, was es damit auf sich hat – und wie die Zukunft kleiner Kulturakteure aussieht. Zum Beitrag …

Der Club der alten Männer: In ihrem Koalitionsvertrag nahmen Grüne und CDU eine Reform des Landtagswahlrechts auf – vor allem, um den Frauenanteil im baden-württembergischen Parlament zu heben. Daraus wird nichts: Die CDU legt sich quer. Zum Beitrag …

Pfefferspray oder Brandbeschleuniger? Der Wetterer über die ausgleichende Gerechtigkeit von Armut und Reichtum, die sieben Zwerge der SPD und Europa im Abgrund – husch husch, war’s weg! Zum Beitrag …

Fremd bin ich eingezogen: Nach dem Tod Peter Härtlings inszeniert das Theater Lindenhof dessen Melchinger Winterreise neu. Franz Schuberts traurig-romantische Lieder verbinden sich mit den heutigen Erfahrungen dreier Geflüchteter aus Afghanistan und Eritrea. Unsere Schaubühne. Zum Beitrag …

MM/hpk