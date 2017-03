Am internationalen Frauentag dreht sich auch bei den Kontext-KollegInnen (fast) alles um die Frau: Von Maria Theresia bis zu Kleinbäuerinnen in aller Welt, von türkischen Frauengruppen bis zu einer Lese-Empfeh­lung besonderer Art: „Die Geschichte der Vulva“.

Neue Freunde der Kernkraft: In wenigen Tagen jährt sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima zum sechsten Mal. Doch der Schrecken des Super-GAUs verblasst: Nicht nur für Rechtspopulisten, auch für einen Gewerkschaftsboss führt die Energiewende ins eigentliche Verderben. Mit den Fakten nehmen es beide nicht sehr genau. Zum Beitrag …

Der Rest ist Risiko: Am 11. März 2011 tobte vor Fukushima-City die Dreifach-Katastrophe: Tsunami, Erdbeben und Super-GAU. Sechs Jahre danach wird immer noch gestorben. Zum Beitrag …

Mann des Jahrhunderts war eine Frau: Um Maria Theresia geht es in der deutschen Geschichtsschreibung meist nur im Zusammenhang mit Friedrich II., ihrem großen Widersacher. Dabei war die Kaiserin einer der mächtigsten Menschen aller Zeiten. Und sie steht für ein hochmodernes Thema: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zum Beitrag …

Den Töchtern die Hälfte des Himmels: In Schwäbisch Hall erarbeiten derzeit Kleinbauernvertreter, Menschenrechtler und Aktivisten aus aller Welt ein Manifest, das die Rechte der Landwirte stärken soll. Zum Frauentag spricht die Soziologin Godula Kosack über Kleinbäuerinnen weltweit. Wir drucken ihre Rede vorab. Zum Beitrag …

Nein, nein, nein: Nein-Sagen will gelernt sein. Unsere Kolumnistin berichtet, wie sie in türkischen Frauengruppen Mut zum Widerspruch gelernt hat und warum ein Nein heute in der Türkei wichtiger ist denn je. Kontext bu mektupları Türkçe ve Almanca yayınlıyor. Zum Beitrag …

Abschiebung light: Zumindest vorübergehend haben die Grünen in der Landesregierung den CDU-Hardliner Thomas Strobl gebändigt. Ab sofort müssen die Behörden alle Flüchtlinge im Land auf ihre möglichen individuellen Chancen, dauerhaft zu bleiben, hinweisen. Zum Beitrag …

Rübe runter! Es gibt Zeiten, da brauchen auch Medienleute mehr Arsch in der Hose, meint der Wetterer. Etwa, wenn der rechte Mob im Netz pöbelt und das freie Wort in Bedrängnis ist. Zum Beitrag …

Vom Öffnen und Verfüllen innerstädtischer Löcher: In Baden-Baden geschieht Merkwürdiges: Mitten in der Stadt wird eine Baugrube ausgehoben, um halb verrichteter Dinge wieder zugeschüttet zu werden. Schuld sind die G20-Finanzminister. Zum Beitrag …

Der erwünschte Abgang: Dass Kevin Großkreutz gehen musste, hat nichts mit Moral oder Vorbild zu tun. Der „Pöhler“ aus dem Pott passt einem Scheinheiligen wie Wolfgang Dietrich nicht ins Schaufenster des VfB Stuttgart. Zum Beitrag …

Kritik im Stehen: Von Kontext in die Welt: Wenn’s um die Staatsgalerie geht, dringen Stimmen aus Stuttgart durch bis nach Dublin. Dort wurde Ex-Direktor Sean Rainbird auf unsere Berichte aufmerksam, und möchte ein paar Punkte klarstellen. Hier seine Replik. Zum Beitrag …

Die Geschichte der Vulva: Liv Strömquist hat sie in ihrer gerade erschienen Graphik Novel gemalt: Die gesamte Geschichte der Vulva von der Steinzeit bis heute. „Der Ursprung der Welt“ zeichnet ein herrlich-skurriles und gleichzeitig trauriges Bild einer weiblichen Körperregion, die seit Jahrhunderten von einfallsreichen Männern ihres Charakters beraubt wurde. Eine Leseempfehlung zum Frauentag mit Appetizer in unserer Schaubühne. Zum Beitrag …

MM(hpk