Das Theater zeigt, was es hat und kann

Fast schon traditionell – das Theaterfest zum Auftakt der neuen Spielzeit. Dann brummt der Münsterplatz, dann wieseln die BesucherInnen durch Werkstätten und Requisite, dann präsentieren sich die SchauspielerInnen in zumeist ungewohnten Rollen. Und die PassantInnen ruhen sich auf den Bierbänken aus, applaudieren den KünstlerInnen und klatschen im Takt zur Country-Music. Ja, das Theater ist längst in der Stadt angekommen.

Stockkampf-Vorführung und Kostüm-Versteigerung, Werkstatt-Führung und Podiumsdiskussion, Chanson und Rockmusik – Stadttheater und Münsterplatz wurden letzten Samstag für vier Nachmittagsstunden zur Schaubühne. Und gaben einen Vorgeschmack auf die gerade gestartete Theatersaison. Ein wenig Kommerz war dann auch dabei, denn es gab einen verbilligten Karten- und Abo-Verkauf. Eine weitere Neuigkeit wurde erstaunlich gut angenommen, die Berufsberatung im Wohnwagen klärte über Berufe und Ausbildungswege im Theater auf.

Hunderte Konstanzerinnen und Konstanzer (und wohl auch manche TouristInnen) holten sich eine Portion Vorfreude auf die nächste Spielzeit. die schon in diesem Monat mit vier weiteren Premieren in Werkstatt und Stadttheater, in Konstanz und Singen, aufwartet.

hpk (Text und Fotos)