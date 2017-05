Das gibt’s schon 20 Jahre? Jazz Downtown Konstanz

Erst der erste Gassenfreitag des Jahres, dann Jazz Downtown – ein heißes Wochenende steht der Altstadt bevor. Ursprünglich als einmalige Fundraising-Veranstaltung erdacht, ist es mittlerweile eine feste Größe im Kulturkalender: Jazz Downtown, der Benefizabend des Hospiz Konstanz e.V., feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum und verwandelt am nächsten Samstag die Altstadt in eine Flaniermeile für Freunde grenz­über­schreitender Jazzklänge. Und das ist auch geografisch gemeint: Erstmals ist mit dem Kreuzlinger Hotel Six ein Schweizer Lokal dabei.

Das Konzept ist so einfach wie bestechend: 23 Bands spielen in 23 Lokalen mitten in der Konstanzer Altstadt im weitesten Sinne Jazz. Das Honorar übernimmt zur Hälfte der jeweilige Wirt, zur Hälfte ein Sponsor und der Erlös des Abends kommt dem Hospiz Konstanz e.V. zugute.

Start im Münster

Den Auftakt des Jubiläums bildet das traditionelle Eröffnungskonzert um 19.30 im Münster mit einem Freund der ersten Stunde. Der Saxofonist Bernd Konrad wagt gemeinsam mit den beiden Perkussionisten Lucas Gérin und Emil Kuyumcuyan, Markus Utz an der Orgel und der Schola Gregoriana ein einzigartiges Experiment: keine Aufführung erprobter Werke, kein Spiel nach Noten, kein eingespieltes Ensemble oder festgelegtes Programm. Sondern: Unter dem Motto „Klangvolle Beziehungen“ gehen die Musiker improvisierend aufeinander ein.

Ab 21 Uhr greifen dann die Musiker in den 23 gastgebenden Lokalen zu ihren Instrumenten – und für die Gäste beginnt die süße Qual der Wahl. Zwischen Jazz in allen erdenklichen Variationen, Soul und Blues, Funk und Rock, Latin Gypsy und kubanischem Son findet jeder seine Nische. Dabei darf man in diesem Jahr wieder auf zahlreiche musikalische Neuentdeckungen gespannt sein.

Vom Astoria-Saal bis zur Sneaker Bar

Grooviger Jazz in extravaganter Besetzung ertönt im Astoria-Saal, wenn bei „Ladwig’s Horns & Beats“ Schlagzeug und Tubax vier Bläser zu Songs von den Bee Gees bis Miles Davis lustvoll vor sich hertreiben, während im Proberaum der Philharmonie das „trio de lucs“ an Drums, Bass und Piano mit Beatbox und mehrstimmigem Gesang seinem Lyrical Groove Jazz moderne bis folkloristische Züge verleiht (s. Foto).

Zwischen Smooth Jazz und Jazzrock wandelt „artrio & friends“ in der Brasserie Collette mit eigenkompositorischem Repertoire und sinnlichen Improvisationen und im La Piazza sprengen „Off Limits“ die Grenzen von Jazz, Latin, Blues und Rock. Zwischen Jazz und Hiphop oszillieren die vier jungen Musiker von „Beyond Headlines“ im Sedir, während „Moca Broon“ in der Cantina Rabajà aus Pop, Jazz und Elektro ihren eigenen Vintage-Future-Pop kreieren und die „Nutty Boys“ im K9 aus einer delikaten Melange aus Jazz, Ska und Reggae den Offbeat aus Jamaika feiern. In der Sneaker Bar recyclen die Schweizer „Mono Shed“ Songs von Adele bis Ray Charles zu Neo Soul mit eigener Handschrift.

Freunde instrumenteller Jazzmusik kommen auch im Jubiläumsjahr vielfach auf ihre Kosten: Ob beim erlesenen Straight-Ahead Jazz des „Ingmar Kerschberger Trio“ in der Schwarzen Katz, den harmonischen Eigenkompositionen von Uli Stier und seinem „FunJAZZtic Duo“, das dieses Jahr in der Domschule gastiert, oder bei Klaus Knöpfle und seinem „Jazzcafé“ im Old Mary’s Pub. Das „Ferenc und Magnus Mehl Quartett“ ist wieder im Wessenberg zu Gast und jenseits der Grenze warten die Münchner Musiker von „Mo’fazz“ im Kreuzlinger Hotel Six mit feinstem Clubjazz auf.

Von Blues bis Son

Blues im besten Sinne bieten dagegen „Back to Blues mit Natascha Flamisch“ im Wolkenstein-Saal, sowie die sechs Musiker von „Blossbluez“, die in der Spiegelhalle Funk- und Soulelemente mit Blues mischen und mit jazzorientierten Songs experimentieren. Mit ihrem druckvollen Rythm ’n’ Blues sind „The Roosters“ im Wirtshaus Bürgerstuben wieder mit am Start und auch die Bluesrocker von „Black Cat Bone“ und „schwestergaby“ feiern im Coffee Fellows und in der Seekuh ein Wiedersehen mit Jazz Downtown Konstanz.

Für Fans lateinamerikanischer Rhythmen ist dieses Jahr im Café Selin gesorgt, wo „Los Criollos“ mit feurigem Latin-Gipsy zum Tanz laden, und auch im Latinos und im pano sorgen das Konstanzer Trio „Son Tres“ und die Cuba-Combo „SON PA TI“ wieder für ausgelassene Stimmung.

MM

Eintrittspreise:

Vorverkauf (16 Euro) im Konstanzer Bücherschiff und im Hospiz Konstanz e. V., Talgartenstr. 4 (hier nur vormittags). Abendkasse (18 Euro) im Münster von 18.30 bis 19.30 Uhr und in den beteiligten Lokalen ab 19.30 Uhr. Programmheft und weitere Informationen: www.jazz-downtown.de.

Wer spielt wo?

Eröffnungskonzert Münster KN, 19.30 – 20.30 Uhr: Klangvolle Beziehungen mit Schola Gregoriana Konstanz, Leitung: Steffen Schreyer, Bernd Konrad, Saxophon, Markus Utz, Orgel, Lucas Gérin, Percussion, Emil Kuyumcuyan, Percussion.

1 hepburns | Spitalkellerei Konstanz, Brückengasse 12

2 FunJAZZtic Duo | Domschule, Münsterplatz

3 Los Criollos | Selin Café-Restaurant, Münsterplatz 5

4 Ingmar Kerschberger Trio | Schwarze Katz, Katzgasse 8

5 Ladwig’s Horns & Beats | Astoria-Saal, Eingang über vhs, Katzgasse 7

6 Back to Blues mit Natascha Flamisch | Wolkenstein-Saal, Kulturzentrum am Münster, Wessenbergstraße 43

7 Ferenc und Magnus Mehl Quartett | Wessenberg, Wessenbergstraße 41

8 Beyond Headlines | SEDIR, Hofhalde 11

9 trio de lucs | Proberaum der Philharmonie Konstanz, Fischmarkt 2

10 schwestergaby | Seekuh, Konzilstraße 1

11 Son Tres | Latinos, Am Fischmarkt

12 artrio & friends | Brasserie Colette, Brotlaube 2

13 Son Pa Ti | pano, Marktstätte 6

14 Off Limits | La Piazza, Marktstätte 2

15 The Roosters | Wirtshaus Bürgerstuben, Bahnhofplatz 7

16 Black Cat Bone | Coffee Fellows, Bahnhofsplatz 47

17 Blossbluez | Spiegelhalle, Hafenstraße 12

18 Mo’fazz | Hotel Six Café Bar, Hauptstraße 6, Kreuzlingen

19 Jazzcafé | Old Mary’s Pub, Kreuzlinger Straße 19

20 Moca Broon | Cantina Rabajà, Kreuzlinger Str. 7

21 Ellen und Bernd Marquart Duo | Schnetztorturm, Lokal der Blätzlebuebe

22 mono shed | Sneaker Bar, Bruderturmgasse 6

23 The Nutty Boys | Kunst- und Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3

AFTERPARTY | im K9 1 – 3 Uhr