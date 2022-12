Das GEMS-Programm im Januar

Auch im neuen Jahr hat das Singener Kulturzentrum ein vielseitiges Programm zusammengestellt: von Soulmusik über Mentalmagie und Comedy bis hin zu unterhaltsamen und gesellschaftskritischem Kabarett. Hier die Termine im Einzelnen:

The SoulMachine

Am 14. Januar wird „The SoulMachine“ die ZuschauerInnen der GEMS in Singen zum Tanzen und Feiern bringen. Die großen Hits aus den vergangenen Jahrzehnten helfen dabei und wirken Wunder. Beste Unterhaltung bieten die drei ausdrucksstarken Frontleute, den treibenden Beat besorgt die groovende Rhythm-Section samt tanzendem Percussionisten. Und die Akzente setzt der formidable Bläsersatz. Das Ergebnis: Eine energiegeladene Show, die die Zuhörer begeistert.

Kaum eine andere Band bringt den Soul, Funk, Pop sowie Rhythm and Blues mit so viel Energie auf die Bühne, wie die Formation aus dem Süden der Republik. Und das bei jedem Konzert. Jeder Ton live und handgemacht – das begründet den guten Ruf dieser Partyband.

Am 14. Januar 2023 um 20:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Christoph Kuch – Macht Verrückt

Die neue Show des Mentalmagiers führt in das Reich des Übersinnlichen, der Wunderheiler, Scharlatane und echter Phänomene. Hintersinnig und humorvoll begleitet uns der Deutsche Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst (Sparte Mentalmagie) auf einer Reise durch den menschlichen Geist. Mit Charme und Augenzwinkern zeigt der Meistermagier, dass Übernatürliches ganz natürlich ist, wie viel Unsinniges im Übersinnlichen steckt und er beantwortet endlich die Frage, warum man bei HellseherInnen einen Termin braucht.

Eine emotionale Reise in das Unmögliche, die einen am Verstand und der eigenen Wahrnehmung zweifeln lassen. Kann das alles wirklich nur Zauberei sein?

Am 15. Januar 2023 um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Olaf Bossi – Die Ausmist Comedy Show

Die GEMS freut sich, Olaf Bossi in Singen begrüßen zu dürfen. Olaf nahm sich vor auszumisten. Klamotten, Küche, die riesige Plattensammlung und das Medizinschränkchen – und da fängt es erst an. Nach den Plänen der besten Experten. Das ist sein Erfahrungsbericht. Humorvoll, informativ und, wie könnte es anders sein: etwas chaotisch! Schließlich hat er viele Dinge angesammelt – und eine Familie.

In seinem aufgeräumten Programm verrät Bossi augenzwinkernd, wie wir der Spirale des Immer-Mehr entkommen, bestens zum Nachahmen geeignet. Werden auch Sie Teil der „Ballast-Revolution“! Für ein zufriedeneres, unbeschwerteres Leben. Damit die Motten nicht mehr nach Luft schnappen müssen, wenn das nächste Mal der Kleiderschrank geöffnet wird.

Am 20. Januar 2023 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Sebastian Lehmann: Ich hab’s dir doch gleich gesagt, Sebastian

Ständig trifft Sebastian Lehmann die falschen Entscheidungen: Er geht nur mal kurz auf Youtube – das lenkt doch nicht von der Arbeit ab. Neun Stunden später wird es schon wieder hell. Er lernt mit 38 Jahren Blockflöte spielen und versucht, seinem Vater zu erklären, wie ein Smartphone funktioniert. Sowieso kommt immer jemand und weiß es besser: „Das wird ja eh nichts, hab ich dir ja gleich gesagt!“

Meistens ist das die eigene Mutter. Und es stimmt. Sie hat es gesagt. Also: Hört alle auf eure Mütter! Mit seinen Eltern telefoniert er häufig und erzählt davon auf SWR3 und RBB radioeins. Er hat den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen und ist Mitglied der Lesebühne „Lesedüne“.

Am 21. Januar 2023 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Bülent Ceylan – Luschtobjekt

Der Kurpfälzer Bülent Ceylan bringt sein 11. Live-Programm „LUSCHTOBJEKT“ auf die Bühne der Stadthalle in Singen. Denn heute kann offenbar alles ein „Luschtobjekt“ sein: Autos, Schuhe, Smartphones … es gibt sogar Menschen, die Atomkraftwerke lieben. Selbst Götter sind objektophil! Und weil der Donnergott Thor bekanntlich gebürtiger Mannheimer ist, verrät er bei Bülent weltexklusiv zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt. Das wird luschtig, versprochen! Bülent bedient alle nur denkbaren Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder LiebhaberInnen großer Nasen und kleiner Bärte: bei Ceylan packt jeden die Wolluscht!

Verschobene Veranstaltung vom 15. Januar 2022. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Vorstellung ist ausverkauft. Anfrage für die Warteliste bitte per Mail an gaby-bauer@diegems.de.

Am 25. Januar 2023 um 20:00 Uhr in der Stadthalle Singen.

Alte Mädchen – MACHT

Ende Januar zeigen die Popkabarett-Mitglieder von „Alte Mädchen“ ihr neues Programm in der Singener GEMS. Ihren Debüt-Abend haben sie über dreihundert Mal gespielt und dabei liebreizende Harmonie verstreut. Doch die alten Mädchen haben ein Problem: Jede der Drei ist ein absolutes Alphatier. Und jede möchte Chefin sein. Aber wie erkämpft man sich die begehrte Position der Häuptlingin? Mit den Waffen der Frau? In messerscharfen Dialogen, mitreißenden Songs und multiplen Tanzeinlagen lösen die drei Gladiatorinnen des Popkabaretts dauerpräsente Klischees auf. Ohne Angst vor Verlusten und unter Aufwendung sämtlicher nachhaltiger Ressourcen. „Alte Mädchen“ bearbeiten all das, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen.

Am 28. Januar 2023 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.



MM/ans; Bild: © Marvin Ruppert