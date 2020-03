Callahan & Moore erneut in der Zimmerbühne

Die weit über unsere Grenzen hinaus vielgelobten Musiker, Bandleader und AutorInnen Mat Callahan und Yvonne Moore singen Lieder aus ihrem brandneuen Album „Working-Class Heroes“, einer Sammlung amerikanischer Arbeiter- und Folksongs aus vergangenen Jahrzehnten, die sie für ein heutiges Publikum wiederbelebt haben. Ein Konzert, auf das viele gewartet haben, die schon beim ersten Auftritt des Duos begeistert waren.

In ihrem Programm spielen die beiden Musiker Lieder, die sowohl von Volkskanon-Schwergewichten, als auch von weniger bekannten, aber ebenso begabten Songwritern geschrieben wurden, und erklärt deren Bedeutung, Kontext und Geschichte.

Das neue Album ist schlicht, schön und emotional fesselnd. Es enthält – zusammen mit dem begleitenden Liederbuch – ein Stück amerikanischer Geschichte und erzählt von Frauen und Männern, die (manchmal buchstäblich) ihr Leben für Streik, Revolte und Emanzipation der Arbeiterklasse hergaben. Wie zum Beispiel Sarah Ogan Gunning, Ralph Chaplin, Woody Guthrie, Ella May Wiggins, Joe Hill, Paul Robeson, John Handcox, Aunt Molly Jackson, Jim Garland, dazu meist namentlich vergessene proletarische SongwriterInnen, deren Lieder aber erhalten wurden.

Mat Callahan ist ein Musiker und Autor, der ursprünglich aus San Francisco stammt. Zu seinen jüngsten Projekten gehören die Wiederveröffentlichung von ‚Songs of Freedom‘ durch den irischen Revolutionär James Connolly, die Aufnahme und Veröffentlichung von ‚Working-Class Heroes‘ und der Start des Multimedia-Projekts ‚Songs of Slavery and Emancipation‘. Callahan ist Autor von fünf Büchern, darunter 2017 ‚The Explosion of Deferred Dreams‘ (PM Press) und ‚A Critical Guide to Intellectual Property‘ (Zed Books). Wer mehr über ihn erfahren möchte: www.matcallahan.com.

Yvonne Moore ist Sängerin und Bandleaderin und stammt ursprünglich aus Schaffhausen. Neben der Aufnahme zahlreicher eigener Alben ist Moore Mitbegründerin und Schatzmeisterin des Vereins ‚Art in History and Politics‘, dessen Ziel es ist, Musik, Grafik und Texte von Beteiligten in Auseinandersetzungen, wie beim Kampf zur Abschaffung der Sklaverei, zu entdecken, zu veröffentlichen und somit bekannt zu machen. Ihr Interesse am Liedgut von Sarah Ogan Gunning führte zur Entstehung von ‚Working-Class Heroes‘. Zusätzliche Infos zu Yvonne Moore hier: www.matandyvonne.com.