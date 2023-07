Bodenseetheatertag: „Was ist das für ein Theater ?

Zum Bodenseetheatertag unter dem Titel: „Was ist das für ein Theater ? !“ laden die Theaterfreunde Konstanz e.V. am 16.7. in die Spiegelhalle des Theater Konstanz ein. Mit Ulrich Khuon (Bild), Christian Gampert, Aleida Assmann und Karin Becker ist das Podium prominent besetzt.

Was ist das für ein Theater, das erfolgreich um die Aufmerksamkeit der Kulturinteressierten kämpft und seinen Platz verteidigt oder sogar ausbaut, obwohl immer mehr Angebote um das knappe Gut konkurrieren? Wie hält man sein treues Publikum und gewinnt gleichzeitig ein neues? Sind ästhetische Experimente, neue Darstellungsformen oder der Bruch mit Konventionen die Mittel der Wahl? Sollen Regisseure und Regisseurinnen die letzte Zeitgeistströmung adaptieren? Oder sollten sie sich lieber streng an die Weisheiten antiker und klassischer Texte halten? Kann Theater überhaupt gegen Netflix antreten? Und vor allem: Welche Bedeutung haben Theater und Kultur für eine Gesellschaft? Konkreter: Was macht ein Stadttheater zu einer besonderen Einrichtung?

Diesen Fragen geht der Bodenseetheatertag mit einer Reihe hochkarätiger Vorträge auf den Grund.

Auf dem Podium: Ulrich Khuon, der seine Intendantenlaufbahn 1988 in Konstanz begonnen hat, zuletzt 14 Jahre Intendant am Deutschen Theater in Berlin war und zur Spielzeit 2024/25 interimistisch die Intendanz am Schauspielhaus Zürich übernimmt, beleuchtet die Fragen aus der Sicht des Theaterleiters. Mit dabei Journalist Christian Gampert, der seit vielen Jahren die deutsche Theaterlandschaft beobachtet. Sein Blick kommt von außen und vergleicht die unterschiedlichen Ansätze und Bemühungen der Bühnen im deutschsprachigen Raum. Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann erweitert das Blickfeld auf die Rolle der Kunst in der Gesellschaft und ordnet das Theatergeschehen darin ein. Und last but not least: Karin Becker, Intendantin am Theater Konstanz, die in ihrem Beitrag aufzeigt, wie es auch im Angesicht von Krisen gelingen kann, künstlerisch und gesellschaftspolitisch relevante Inhalte zu schaffen.

Die anschließende Podiumsdiskussion vertieft die Überlegungen und leitet über in den Dialog mit dem Publikum. Johannes Bruggaier, Leiter der Kulturredaktion des Südkuriers, moderiert die Veranstaltung.

Wann? 16. Juli 2023, 16:00 bis 19:00 Uhr

Wo? Spiegelhalle des Theater Konstanz , Hafenstraße 10, 78462 Konstanz

Eintritt frei!

Anmeldungen über: Theaterfreunde Konstanz e.V.

Text: MM/hr

Bild: Maria Sturm