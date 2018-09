Bodensee-Literaturpreis 2018 an Eva Gesine Baur

Der Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Eva Gesine Baur für ihr bisheriges Gesamtwerk. Der traditionsreiche Preis wird seit 1954 vergeben, zunächst jährlich und seit 1981 jedes zweite Jahr. Eva Gesine Baur ist die 42. Preisträgerin.

Baur, 1960 in München geboren, verbrachte ihre Schulzeit am Bodensee. Die vielseitig gebildete und promovierte Autorin studierte Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und Gesang. Die Autorin veröffentlicht ihre Bücher unter zwei Namen. Unter dem Pseudonym Lea Singer ist sie Autorin von Erzählungen und Romanen, die vom großen kulturgeschichtlichen Wissen und der Sprachbrillanz der Autorin leben.

Sie hat eine Vorliebe für historische Stoffe und reale Personen und fügt in ihren Romanen genaueste Recherche und erzählerische Phantasie zu biographischen Entdeckungsreisen zusammen. Sei es über Constanze Mozart, Paul Wittgenstein, Verdi, Goethe und C. D. Friedrich, oder zuletzt in dem Roman „Die Poesie der Hörigkeit“ über die Obsession der Tochter von Thea Sternheim für Gottfried Benn.

Als Autorin Eva Gesine Baur schreibt sie Sachbücher über Charlotte Schiller, Chopin, Schikaneder, Mozart und zuletzt Marlene Dietrich. Die Jury würdigt ihre große Leistung des akribischen Forschens und fesselnden Erzählens, welches das Persönliche ihrer Figuren mit dem Geist und Kolorit der Zeit verbindet.

Der Bodenseeliteraturpreis wird von einer unabhängigen Fachjury vergeben, die Germanisten aus Deutschland, Schweiz und Österreich vereinigt. Unter den bisherigen Preisträgern sind unter anderem Martin Walser, Golo Mann, Michael Köhlmeier, Arnold Stadler oder Peter Stamm. Zuletzt wurde der Bodensee-Literaturpreis 2016 an den Lyriker Peter Salomon verliehen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 9. Dezember 2018, um 11:30 Uhr in Überlingen, Kursaal am See, statt. Die Laudatio hält Franz Hoben, Geschäftsführer der Literaturstiftung Oberschwaben, der Mitglied der Jury ist.

MM/hpk (Foto: Blaues Sofa [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons)