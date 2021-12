Bilder einer oft tödlichen Fluchtroute

Kommenden Dienstag, 7.12., zeigt das Zebra-Kino in Kooperation mit der Seebrücke Konstanz, den Vereinen Save Me und Café Mondial und der Stabsstelle Konstanz International den Dokumentarfilm „ROUTE 4. A dreadful journey“. Der Film ist ein gemeinsames Projekt der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye e. V. und der Produktionsfirma Boxfish über Menschen auf der Flucht und Seenotrettung.

Vor Filmbeginn wird Jürgen Weber von der Seebrücke Konstanz einen kurzen Einblick in die Arbeit von Sea-Eye und Seebrücke geben. Im Anschluss an den Film bietet eine Gesprächsrunde mit David Tchakoura, Leiter der Stabsstelle Konstanz International, sowie Vertreter*innen von Café Mondial, Save Me und Seebrücke die Möglichkeit über den Film, Fluchtursachen, Seenotrettung und Hilfe vor Ort zu diskutieren.

Für ROUTE 4 hat die Produktionsfirma Boxfish das Seenotrettungsschiff ALAN KURDI der Regensburger Organisation Sea-Eye e. V. über 15 Monate während mehrerer Missionen als Mediateam auf dem Mittelmeer begleitet. Neben zahlreichen bewegenden Momenten auf See entstand auch Material in Ländern wie Niger, Tunesien, Libyen, Italien und Malta. Die Dokumentation zeigt einprägsame Schicksale und erzählt von den Gefahren und Strapazen auf der Flucht. Der Film schildert die Herausforderungen der Seenotretter*innen und die unglaubliche Arbeit, die seit vielen Jahren durch die NGOs geleistet wird. Die Kritik an der Migrationspolitik der Europäischen Union wird den Zuschauer*innen so aus den unterschiedlichen Perspektiven nähergebracht. „Der Film soll berühren, aufwühlen und auch wütend machen.“ wünschen sich die Filmmacher*innen.

ROUTE 4 wurde vielfach ausgezeichnet und ist seit November 2021 in den deutschen Kinos zu sehen. Regie führte die Münchnerin Martina Chamrad, die aus dem gesammelten Material eine Dokumentation gemacht hat, die die gefährliche Reise der Protagonist*innen in den Fokus nimmt und einen sehr speziellen Einblick in die Thematik Libyen gewährt.

Die zivile Hilfsorganisation Sea-Eye e. V. wurde 2015 in Regensburg gegründet, um Menschen in Seenot zu retten. Mit den Rettungsschiffen ALAN KURDI und SEA-EYE 4 kämpfen sie gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt. Zwischen der Würzburger Produktionsfirma Boxfish und Sea-Eye besteht eine langjährige Kooperation.

Mehr über den Film: https://route4-film.de

Wann? Dienstag, 7. Dezember 2021, 18. 30 Uhr

Wo? Zebra-Kino, Josef-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz

Eintritt: Frei (Kostenlose Tickets sollten hier vorbestellt werden: https://zebra-kino.de/tickets. Es gilt 2G+).

Text: Medienmitteilung Seebrücke Konstanz

Bild: Boxfish