Bigbands, die Doors, Poetry Slam – alles im Kula

Das Dezember-Programm im heißesten Rock-Keller von Konstanz verspricht fetzigen Rock und launigen Jazz, a Tribute to The Doors, einen Dichterwettstreit und zum Ausklang – alle Jahre wieder – die schon legendäre Coming Home Party. Viele Gründe zum feste Feiern.

Montag, 04. Dezember

Shantel & Bucovina Club Orkestar | Balkan-Pop | Deutschland

Shantels Methode ist kulturelles Mixing und Sampling: Dinge aus dem Zusammenhang reißen und in einen neuen überführen. Clubkultur als Konzept, das sich permanent weiterentwickelt und nicht als Museum, in dem das ewig Gleiche gespielt wird. Nun schlägt Shantel mit 30 Jahre Club Guerilla ein neues Kapitel seiner never ending Tour unter dem Motto „Shantology // 30 Years of Club Guerilla“ auf. Zum Fest (06.10.2017) erschien eine aufwändige 4-LP-, 2-CD-Box mit opulentem Begleitbuch mit Texten und Bildern, die Shantels Weg nachzeichnen. Rückschau – eher nicht, rückblickende Vorausschau – schon eher. Der Disko Partizane liebt es spannend und bleibt für Überraschungen gut.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 20 € | AK: 25 €

Dienstag, 05. Dezember

Fiva & Jazzrausch Bigband

Keine Angst vor Legenden Tour 2017: Eine Bigband, ein Streichquartett, ein DJ und ein MC. Auf ihrer gemeinsamen Tour präsentieren Fiva und die Jazzrausch Bigband ein klanggewaltiges Konzerterlebnis, das neue Maßstäbe für Hip Hop-Livekonzerte setzt. 20 enthusiastische MusikerInnen (Foto) nehmen ihr Publikum an der Hand und führen es durch Fivas wundervolle musikalische Vergangenheit hin zum Beginn eines neuen gemeinsamen Abenteuers. „Keine Angst vor Legenden“ bettet Fivas poetische Texte in die schier unendlichen Klangfacetten der Jazzrausch Bigband. Immer im Zentrum steht dabei Fivas beispiellose Fähigkeit, ihre Texte in einem Facettenreichtum zu rappen, der den klanggewaltigen Arrangements der Jazzrausch Bigband in nichts nachsteht. Die Vorfreude ist groß: Keine Angst vor Legenden!

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 25 € | AK: 27 €

Freitag, 08. Dezember

Doors Of Perception | Doors-Tribute

THE DOORS OF PERCEPTION gelten nach rund fünfhundert Konzerten als die No.1 DOORS-Tributeband in Europa. Sie spielten mit Classic-Rock-Größen wie BARCLAY JAMES HARVEST, WISHBONE ASH, SLADE, TEN YEARS AFTER und CANNED HEAT. Der Erfolg der Band beruht auf der hohen musikalischen Qualität der Konzerte und der charismatischen Performance des Sängers Marko Scholz, dessen Stimme Jim Morrison bis ins Detail gleicht. Nach jahrelanger Auseinandersetzung mit der Musik und Poesie der DOORS beherrscht die Gruppe die künstlerischen Details, um den einmaligen Acidrock-Sound lebendig werden zu lassen.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21 Uhr | VVK: 14 € | AK: 17 €

Donnerstag, 14. Dezember

Meute | Techno Marching Band | Hamburg

Blech, Schweiß, Trommeln und Tumult: Kurz vor der Sommer-Festivalsaison kündigen MEUTE ihre erste Clubtour „TUMULT – LIVE 2017“ an. Die Kombination aus hypnotisch treibenden Techno und expressiver Blasmusik hat MEUTE innerhalb eines Jahres in die erste Reihe der meist gebuchten Festivalbands katapultiert. Nach einem Sommer voller elektronischer Ekstase auf Europas Open Air Bühnen wird das dreckige Dutzend aus Hamburg im Spätherbst mehr als zwanzig Club Gigs in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Neben den Klassikern wie „Rej“, „Kerberos“ und „Mental Help“ wird die Techno Marching Band die neuen Tracks ihres neu erschienenen Albums zelebrieren.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 15 € | AK: 18 € | Mitglieder: 5 €

Dienstag, 19. Dezember

Kadavar | Rock | Berlin

Das Berliner Trio hat sich in letzten Jahren den Ruf als die wohl beste sowie aktivste Live-Band des Landes erspielt. So intensiv wie Lupus, Tiger und Dragon rockt sonst niemand. Dies hat sich bereits bis in die entferntesten Ecken des Globus herumgesprochen: KADAVAR haben bereits auf fast jedem Kontinent für offene Münder und schüttelndes Haupthaar gesorgt. Mit ihrem aktuellen Album, »Berlin«, und ihrem unwiderstehlichen Mix aus Psychedelic und Proto hat das Dreiergespann den Nerv der Zeit getroffen und wird im Kula einen wahren Wirbelsturm entfachen.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21 Uhr | VVK: 20 € | AK: 24 €

Mittwoch, 20. Dezember

Poetry Slam | Dichterwettstreit

Schnaps, gute Unterhaltung, ein bisschen Bildung und Poesie… auf all das könnt ihr Euch freuen, wenn Marvin Suckut monatlich zum Poetry Slam in den Kula lädt und euch mit viel Alkohol durch den Abend führt.

Lineup:

Jan Cönig (Frankfurt)

Anna Teufel (Karlsruhe)

Steven Thunder (Nürnberg)

Paul Bokowski (Berlin)

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr | VVK: 8 € | AK: 10 €

Dienstag, 26. Dezember

Coming Home | Konzert mit Redensart & Party mit den Genialen Tanten

Advent, Advent, der Tanzboden brennt! Alle Jahre wieder… freuen wir uns, die alten Homies aus den guten alten Tagen wiederzusehen. Ganz feierlich schalten wir um – von heiter besinnlich auf superheiter besinnungslos! Mit dem Vorsatz weihnachtlichen Hüftspeck in sommertaugliche Muskelmasse umzutanzen, helfen uns in diesem Jahr die ehemaligen Konstanzer von REDENSART und ihrer Mischung aus Indie & Folk. Für alle, die nach dem Konzert noch immer nicht genug haben, gibt´s von den Genialen Tanten Indie, Rock, Trash und Wave aus der Dose. Es steht an: Die sagenumwobene, legendäre und alljährliche Coming Home Party. „Das Original“. Seit vielen Jahren unschlagbar: Wiedersehensparty für alle Heimkehrenden und Daheimgebliebenen.

Kula-Bar: 19.00 Uhr | Club: 21.00 Uhr | VVK: 6 € | AK: 8 €

MM/hpk