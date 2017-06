Back to the Nierentisch

Bei der Sommerausstellung Kult! Legenden, Stars und Bildikonen im Friedrichshafener Zeppelin Museum dreht sich alles um das Thema Kult!. Was ist überhaupt unter Kult einzuordnen? Welche Filme, Autos, Möbel­stücke, Textilien, aber auch Musikstars und deren musikalische Hinterlassenschaften lassen heutzutage die Herzen höher schlagen? Vom Hippie- bis zum Apple-Kult, vom Gothic- bis zum Hipster-Kult, viele Kulte bestimmen den Alltag, wie die Ausstellung eindrücklich belegt.

Das Museum wollte den BesucherInnen die Möglichkeit geben, selbst Teil der Ausstellung Kult! zu werden. Zur Eröffnung am 1. Juni um 19 Uhr konnten Interessierte ihr absolutes Kult-Objekt ins Zepplab bringen. Erstaunlich, was da so alles abgeliefert wurde. Im „Kult-Dinge-Regal“ werden die Kult-Objekte bis zum 15. Oktober dem breiten Publikum zugänglich gemacht und zum Exponat der Ausstellung Kult! Legenden, Stars und Bildikonen. Das kann das Monchhichi der Kindheit, die Lavalampe aus der Jugendzeit oder die Glückskatze von heute sein. Alles, was den Kult! im Zepplab lebendig werden lässt.

Die sozialen Medien sind selbst schon zum Kult! geworden. Unter dem Hashtag #Kult! sammelt das Museum alles, was kultig ist und lädt alle Interessierten ein, sich an diesem Diskurs zu beteiligen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zeppelin Museums haben schon mal begonnen und auf dem Museums-Blog erzählt, was für sie Kult ist: http://blog.zeppelin-museum.de/2017/05/17/was-ist-eigentlich-kult/.

Und ein wahres Kultobjekt steht in der Eingangshalle bereit – mit einem Fotoautomat kann das ultimative Erinnerungsfoto gemacht werden. Außerdem lädt eine große Tafelwand zum Beschreiben ein, eine Leseecke mit Kultbüchern zum Schmökern ist aufgebaut und der alte Kassettenrekorder lässt Kultmusik lebendig werden.

Termin: Öffnungszeiten täglich 9-17 Uhr. Laufzeit der Ausstellung 2.Juni bis 15. Oktober 2017. www.zeppelin-museum.de

MM/hr