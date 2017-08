Ausgabe 333 und eine Premiere

In der Jubiläums-Ausgabe bringt die Kontext-Redaktion erstmals ein Video-Interview. Zur Bundestagswahl. Interviewer ist der legendäre, leider pensionierte SWR-Radio-Talker Stefan Siller („Leute“). Außerdem: „Der Schienen-Gau“ über das Malheur bei Rastatt und die „Tauben im Gewehrlauf“ über Spektakuläres aus der Rüstungsschmiede Heckler & Koch.

Siller fragt: Nina Warken: Mit dem Dosenpfand hat alles angefangen. Damals, vor 15 Jahren, hat Nina Warken (Tauberbischofsheim) die Politik gepackt. Genauer: die CDU. Für sie sitzt die 38-jährige Anwältin im Bundestag und dort will sie auch wieder hin. Als Vierte auf der Landesliste kann sie das locker angehen, den Erfolg bereits im Blick. Auf die Frage, wer nach der Wahl regieren wird, antwortet sie ganz cool: die CDU, egal mit wem. Zum Beitrag …

Der Schienen-Gau: Der Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden liegt auf unbefristete Zeit still. Die Bahn spricht von einem „technischen Defekt“, Bauarbeiter berichten: Beim Tunnelbau sei es zum Einsturz gekommen. Experten sehen erschreckende Parallelen zu Stuttgart 21. Zum Beitrag …

Der Kretschmann-Flüsterer: Sein Tag könnte 48 Stunden haben und Baden-Württemberg noch ein paar Probleme mehr: Klaus-Peter Murawski würde immer noch unermüdlich seine Lösungen an Mann und Frau bringen wollen. Vor allem an Mann. Und nicht an irgendeinen. Zum Beitrag …

Seele verkauft: Mit dem „Stuttgarter Wochenende“ landete als Beilage auch der rechte „Deutschland-Kurier“ in Stuttgarter Briefkästen. Da stellt sich die Frage, wo die Grenze liegt zwischen verlegerische Verantwortung und Fahrlässigkeit. Zum Beitrag …

Tauben im Gewehrlauf: Der Chef von Heckler & Koch, Norbert Scheuch, stellt sich vor eine Fernsehkamera und spricht mit Journalisten. Der Boss eines Unternehmens, das sich bisher völlig gegen die Presse abgeschottet hat. Mehr noch: Die Waffenfirma denkt über einen Opferfonds nach und Jürgen Grässlin spricht von einer Wende. Und dabei hat doch alles angefangen wie immer. Zum Beitrag …

Der Feinstaub-Rebell vom Neckartor: Manfred Niess wohnt an der schmutzigsten Kreuzung Deutschlands. Seit Jahren kämpft der pensionierte Lehrer für bessere Luft in Stuttgart – indem er vor Gericht zieht. Mit Erfolg: Erst seine Klagen bewegten das Land zu Luftreinhalteplänen, die ab 2018 auch Fahrverbote bringen können. Zum Beitrag …

Kampf um die Wasserhoheit: In einer idyllischen Nische des Freiburger Lorettobads haben nur Frauen Zugang. Das hat viele Musliminnen aus dem Elsass angelockt und einen Kulturkampf ausgelöst. Eine Petition gegen männliche Bademeister verschärft die Lage weiter Zum Beitrag …

Wider das Verpissertum: Mitte September sollte Martin Roth das Amt als Präsident des „Instituts für Auslandsbeziehungen“ antreten. Der Kulturwissenschaftler mit weltweitem Renommee hatte noch viel vor. Er verstarb 62-jährig in Berlin. In seinem letzten Interview wünscht er der Gesellschaft, dass die Verteidigung demokratischer Werte wieder eine größere Rolle spielt. Zum Beitrag …

333: Diese Kontext-Ausgabe ist eine besondere, was unsere aufmerksamen Leserinnen und Leser bestimmt schon gemerkt haben. Es ist die dreidreidrei. Und die hat nicht nur mit Keilerei zu tun, sondern auch mit Gerhard Mayer-Vorfelder, Lothar Späth und Cem Özdemir. Da wird’s einem ganz anders. Zum Beitrag …

MM/hpk