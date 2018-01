Michael Lünstroth porträtiert in der neuen Kontext-Ausgabe den Theaterautoren Gerd Zahner aus Singen – beide sind alte Bekannte für seemoz-LeserInnen. Und dennoch ist dieser Artikel höchst lesenswert, denn der einstige SK-Redakteur beschreibt unseren Anwalt als moralischen Geschichtenerzähler mit politischem Anspruch.

Das Böse in der Nachbarschaft: Der jüngste Polizeieinsatz gegen die Mafia war spektakulär und hat gezeigt, wie massiv sie hierzulande vertreten ist. Gerade in Baden-Württemberg. Dennoch hält sie kaum jemand für wirklich gefährlich. Warum eigentlich? Fünf Thesen von unserem Experten. Zum Beitrag …

La Mafia non existe: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen: Die Mafia-Razzien mit 169 Verhaftungen und der Beschlagnahme von 50 Millionen Euro konfrontieren Baden-Württemberg mit einem ganz alten Thema. Das Land ist seit Jahrzehnten mehr als nur Rückzugsraum für die italienische organisierte Kriminalität. Zum Beitrag …

Wo so was immer anfängt: Mit ihrer Tanja-Gönner-Parodie auf den Montagsdemos schaffte sie es ins „Heute-Show“-Team. Auf der 400. Montagsdemo stellt Christine Prayon klar: Stuttgart 21 wird gar nicht teurer, aber pünktlich 2121 fertig. Zum Beitrag …

Dobrindt auf Rechtsaußen: Seine „konservative Revolution“ will Alexander Dobrindt (CSU) als Antwort auf die linken Eliten verstanden wissen. Das ist Bullshit. Damit will er die AfD rechts überholen. Zum Beitrag …

In der Mensa mit Rudi Dutschke: 50 Jahre 1968: Für Kontext erinnert sich Anstifter und Alt-68er Grohmann vorab an die Besonderheiten der Protest-Bewegung in Stuttgart. Und an seine Bekanntschaft mit Rudi und Gretchen Dutschke. Zum Beitrag …

F wie fadenscheinig: Der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag will den Komplex „Geheimdienste auf der Theresienwiese“ abschließen. Auch weil die Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen durchgreifend erschüttert sei. Zum Beitrag …

Glyphosat in den Wein: Ein Antrag im Stuttgarter Gemeinderat möchte den Einsatz von Glyphosat auf Stadtflächen komplett verbieten. Und verschwindet in der Versenkung. Wenig später verkündet der grüne OB Fritz Kuhn persönlich das Verbot des Herbizids. Ausnahmen sind das städtische Weingut und verpachtete Flächen. Eine komische Geschichte. Zum Beitrag …

Der unbequeme Heimatdichter: Seit Jahren sorgt der Autor Gerd Zahner mit seinen Stücken über die NS-Vergangenheit der Bodenseeregion für Gesprächsstoff. Er schont dabei niemanden und will vor allem eines: Dass die Menschen endlich aus ihrer Geschichte lernen. Zum Beitrag …

Kleiner Mann, was nun? In der Tragikomödie „Downsizing“ lässt sich der von Matt Damon gespielte Held auf Zehn-Zentimeter-Größe schrumpfen. Er lebt nun in Leisureland, mit einer erheblich verbesserten Ökobilanz. Aber so ganz kann er der alten Welt nicht entkommen. Zum Beitrag …

Drecksloch und Einheitsfront: Der Wetterer über Sarah Wagenknecht, Hilde Mattheis und die Arbeitereinheitsfront. Zum Beitrag …

Häuserkrieg: Schaffe, schaffe, und, äh … trotzdem verarmen. So ergeht es immer mehr Menschen, für die das Wohnen in der Großstadt zunehmend unbezahlbar wird – während bei einer Minderheit von Hausbesitzern die Kassen klingeln. Der Journartist Tobias Greiner verbildlicht diese Motive. Zum Beitrag …

MM/hpk