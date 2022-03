Ab 5. April: Die „Tuttlinger Krähe“ krächzt wieder

Nach zwei Jahren Pause ist die „Tuttlinger Krähe“ zurück und präsentiert ein starkes Teilnehmerfeld. Einer der bedeutendsten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum feiert seine 22. Auflage. Zwölf TeilnehmerInnen wetteifern um den Bronzevogel und üppige Preisgelder. Ulli Boettcher moderiert die Wettbewerbsabende, Michael Sens den Preisträgerabend. Hier eine Programmübersicht.

Sascha Grammel, Torsten Sträter, Florian Schroeder, Heinrich Del Core, Suchtpotenzial, Miss Allie und Bülent Ceylan … was sich wie ein Who is Who der deutschen Kleinkunstszene liest, ist ein kleiner Auszug aus der Liste der Preisträger der „Tuttlinger Krähe“.

Der Wettbewerb, der nach zwei Jahren Corona bedingter Verschiebung erstmals seit 2019 wieder zur angestammten Zeit vor Ostern stattfinden kann, zählt heute zu den wichtigsten im deutschsprachigen Raum. Ab 5. April geht die 22. Auflage der „Tuttlinger Krähe“ in der Angerhalle im Stadtteil Möhringen über die Bühne. Im Teilnehmerfeld, das mit das stärkste in der Geschichte des Wettbewerbs sein dürfte, finden sich bekannte Namen wie der „ZDF heuteShow“-Star Friedemann Weise oder Stimmwunder Martin O. und zahlreiche weitere vielfach ausgezeichnete Künstlerinnen und Künstler. Die zwölf Finalisten kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Moderieren werden Ulli Boettcher (Wettbewerb) und Vorjahressieger Michael Sens (Preisträgerabend). So dürften vier maximal unterhaltsame Abende garantiert sein. Die Dauerkarten sind vergriffen, Einzelkarten für die Wettbewerbsabende (5. bis 7. April) und das Finale der Preisträger (10. April) sind aber – nachdem die neue Corona Rechtsverordnung des Landes keine Kapazitätsbeschränkungen mehr vorsieht – wieder zu haben.

Anfang April schaut die Kleinkunstwelt auf Tuttlingen: Der Donaustadt garantiert die „22. Tuttlinger Krähe“ bundesweite Aufmerksamkeit in der Szene. Kein Wunder, findet hier doch einer der gefragtesten und bestdotierten deutschen Kleinkunstwettbewerbe statt.. Für die Finalisten werden Preisgelder und Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt über 25.000 € ausgeschüttet. Dazu erhalten die Preisträger die „Tuttlinger Krähe“ – der bekannte Tuttlinger Bildhauer Roland Martin fertigt und stiftet die Bronzeskulpturen, um die ein erstklassig besetztes Finalfeld wetteifert.

Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, und Programmchef Berthold Honeker versprechen einen „hoch attraktiven, spannenden und abwechslungsreichen Wettbewerb“ und sprechen vom „besten Finalfeld in 22 „Krähe“-Jahren“. Mit dabei sind am ersten Wettbewerbsabend (Dienstag, 5. April) Schauspielerin und Folkwang-Absolventin KATALYN HÜHNERFELD aus Wiesbaden, Bauchrednerin und -sängerin MURZARELLA, die auf den Spuren von Sascha Grammel wandelt, Klavierkabarettist MATTHIAS REUTER und Liedermacherin LUCY VAN KUHL mit Liedern, Chansons und Kabarett am Klavier.

Am 6. April folgen die HENGSTMANN BRÜDER Sebastian und Tobias aus Magdeburg, das Musikkabarett-Duo KAISER & PLAIN aus Berlin, Comedian MASUD und KATHI WOLF aus Weißenhorn, die Bachelorette der Psychologie. Den letzten Abend im Wettbewerb gestalten am Donnerstag, 7. April, Shooting Star EVA KARL-FALTERMEIER, Stimmwunder und Klangzauberer MARTIN O. aus der Schweiz, der frisch gebackene Gewinner des Stuttgarter Besens, der junge Kabarettist BENEDIKT MITTMANNSGRUBER aus Österreich und „ZDF heute Show“-Star FRIEDEMANN WEISE. Die drei Wettbewerbsabende und der Preisträgerabend werden von der Tuttlinger Formation 4fun musikalisch umrahmt: „Smoothly Jazzin’“ versprechen Marco Schorer und seine Mitstreiter.

Karten für alle Abende der „Tuttlinger Krähe 2022“ sind jetzt wieder zu haben. Sie kosten im verbilligten Vorverkauf für die Wettbewerbsabende jeweils 23,- € und fürs Finale am Sonntag 32,90 € (jeweils inkl. Gebühren) und sind erhältlich im vergünstigten Vorverkauf online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) in Tuttlingen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461/910996 eingerichtet.

Text und Bild: Veranstalter „Tuttlinger Krähe“