„17. Tuttlinger Krähe“: Der Countdown läuft

Gut sechs Wochen nach dem Start des Vorverkaufs sind die Dauerkarten und das Finale des 17. Kleinkunstwettbewerbs um die „Tuttlinger Krähe 2017“ (4. bis 9. April) ausverkauft. Ein klares Zeichen dafür, dass die Tuttlinger Krähe zu einem lieb­ge­wor­de­nem Vogel geworden ist. Für die drei Wettbewerbsabende am 4., 5. und 6. April sind noch wenige Karten verfügbar. Klein­kunst­freunde, die dabei sein wollen, sollten sich allerdings beeilen, denn das Kontingent geht jetzt rasch zu Ende.

Die Angerhalle und der Tuttlinger Stadtteil Möhringen werden für eine Woche als „Mekka der Kleinkunst“ die Aufmerksamkeit der gesamten bundesweiten Kleinkunstszene auf sich ziehen. Schließlich wird mit Interesse beobachtet, wer sich in die Siegerliste hinter Gewinnern wie Sascha Grammel, Florian Schroeder oder Lars Reichow einreihen kann. Alle drei Abende beginnen um 20 Uhr (Einlass jeweils ab 19 Uhr).

Auch für die 17. Auflage war das Interesse groß: Fast 100 Bewerbungen gab es für die zwölf Finalplätze. Die zwölf Besten – ein international besetztes Feld aus elf Solo-Künstlern und einem Duo – präsentieren sich nun im April mit Auszügen aus ihren Liveprogrammen dem Publikum und der fünfköpfigen Fachjury. Dabei sind (jeweils in alphabetischer Reihenfolge) am Dienstag, 4. April, der Berliner Frontalentertainer Archie Clapp („Clappe, das ist Kunst!“), den Grenzen zwischen Comedy, Artistik und Zauberei nicht interessieren. Dann der erst 24-jährige, hoch gehandelte Bayer Martin Frank, ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter, mit seinem Programm „Ich pubertiere!“, der gebürtige Heidelberger Kabarettist Thomas Schreckenberger und der Ex-Global Kryner Christof Spörk aus Österreich (Foto) mit seinem bereits preisgekrönten Musikkabarettprogramm „Am Ende des Tages“.

Weiter geht es am Mittwoch, 5. April, mit dem US-amerikanischen Komiker John Doyle und seinem Solo „Voll der Stress“, Marc Haller, der in seiner Rolle als Erwin aus der Schweiz in einer Comedy & Zauberei-Show brilliert, mit der er es zuhause in der Schweiz zu einer festen Showgröße gebracht hat, der Oberösterreicher Musikkabarettist Stefan Leonhardsberger, der Auszüge aus „Da Billi Jean is ned mei Bua“ präsentiert, und dem Neusser Kabarettisten Jens Neutag mit seinen Betrachtungen zu den Skurrilitäten des Alltags.

Den letzten Wettbewerbsabend am Donnerstag, 6. April, bestreiten dann diese vier Künstler: das Musikkabarett-Duo Beckmann/Griess, die ihr Kabarettkonzert jungen Wilden des Rock und alten Meistern der Klassik widmen, Matthias Jung, selbsternannter Jugend-Experte auf deutschen Kabarett-Bühnen, mit Spaßpädagogik für die ganze Familie (im Programm „Generation Teenietus – Pfeifen ohne Ende?!“), Künstler-Chamäleon Bernd Kohlhepp, der als Schwabe Hämmerle im grasgrünen Kunststoff-Sportjäckle ebenso überzeugt und amüsiert wie als schriftdeutsch parlierender Conferencier, der den schwäbischen Elvis gibt, und der Wahl-Münchener Singer-Songwriter Andi Weiss, der seine eigenen Lieder mit Geschichten würzt, die zum Nachdenken, Schmunzeln, Weinen und Träumen anregen.

Die drei Wettbewerbsabende vom 4. bis 6. April moderiert Kabarettist und Comedian Heinrich del Core, der selbst 2012 gleich doppelt – mit dem 1. Jurypreis und dem Publikumspreis – bei der „Tuttlinger Krähe“ ausgezeichnet wurde und seither bundesweit Karriere macht. Für die Finalisten werden Preisgelder und Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt fast 20.000 € ausgeschüttet.

Letzte Karten für die Wettbewerbsabende der „Tuttlinger Krähe 2017“ sind im verbilligten Vorverkauf für 22,- € (inkl. VVK-Gebühr) erhältlich. Zu haben sind sie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461/910996 eingerichtet.

MM