Immer mehr Kinos haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Pforten geschlossen, sogar von einem „Kinosterben“ war zeitweise die Rede. Alte Lichtspielhäuser im Land wurden dicht gemacht, weil sie mit den großen Kinoketten nicht mehr konkurrieren konnten. Viele KonstanzerInnen erinnern sich noch mit Wehmut daran, wie im altehrwürdigen „Scala“ die letzte Vorstellung lief. An die Kinogeschichte der Stadt Überlingen erinnert bald eine Ausstellung, die dort derzeit vorbereitet wird.

Am 21. Juni 1919 zeigte das neu eröffnete „Lichtspielhaus Überlingen“ im Saal des Gasthofs Adler seinen ersten Kinofilm. Damit gehört dieses Kino im Zentrum Überlingens zu den wenigen Häusern in Deutschland, in denen seit 100 Jahren fast kontinuierlich Filme gezeigt werden, Konzerte aufgeführt, Theater gespielt und sogar Filmszenen gedreht wurden. Das „Lichtspielhaus“ hieß bald „Adler-Kinosaal“ und seit 1920 „Kammerlichtspielhaus“. Hier trafen sich Jung und Alt, um das zu sehen, was in aller Munde war.

Die geplante Ausstellung in Überlingen präsentiert die hundertjährige Geschichte dieses Kinos, zeigt Exponate der Kinotechnik, Fotos und in einer eigenen Abteilung fulminante Kinoplakate des renommierten Grafikers Alfred Eckart, der seinen Lebensabend in Überlingen verbrachte. Die Besucher sind eingeladen, Platz zu nehmen im eigens eingerichteten kleinen Kinosaal.

Was? Sonderausstellung: „Verführung. 100 Jahre Kino in Überlingen“. Wo? Städtisches Museum Überlingen, Wann? 2. April bis 31. Oktober 2019

MM/hr (Bild: Städtisches Museum Überlingen)