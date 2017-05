10 Jahre „Baustelle“

Die Ausstellungsreihe „Baustelle“ feiert 10. Geburtstag. Vom 27. Mai bis 5. Juni 2017 stellen vier Kunststudenten, die ihre Laufbahn in der Kunstschule Bodenseekreis begannen, in der Konstanzer Kunsthalle Neuwerk aus. Zu sehen sind dieses Mal die Werke von Laura Benz, Jana Khatik, Moritz Bulla und Christian Seybold von den Kunstschulen aus Stuttgart und Mainz.

Die Vernissage ist am Freitag, 26. Mai um 20 Uhr. Neben Initiator Davor Ljubicic wird Johann-Peter Regelmann die Ausstellung eröffnen. Regelmann arbeitet als freier Kulturjournalist und Hochschuldozent an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) in Konstanz.

Ausstellungsreihe Baustelle

Die Ausstellungen wollen offen sein und offen bleiben. Es sollen keine „fertigen Künstler“ gezeigt werden, sondern noch in der Entwicklung begriffene, vielversprechende Kunstakademie-Studenten – daher auch der Titel „Baustelle“. Initiiert und konzipiert wurde die Ausstellungsreihe von Davor Ljubicic. Sie findet jährlich in der Kunsthalle Neuwerk statt.

Seit 1992 ist Davor Ljubicic freischaffender Künstler in Konstanz. Aktuell ist er im Rahmen der Biennale in Venedig an der Gruppenausstellung „Personal Structure“ im Palazzo Bembo und Palazzo Mora beteiligt. Weitere Informationen unter www.kunsthalle.neuwerk.org.

MM

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Samstag, von 18 bis 20 Uhr, und am Sonntag sowie am 5. Juni, von 15 bis 18 Uhr, geöffnet.