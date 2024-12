Kreistag: Der Showdown blieb aus

Eigentlich war eine turbulente Sitzung zu erwarten gewesen: Das Publikum war zahlreich erschienen und etliche Kreisrät*innen aller Lager vibrierten vor Kampfeslust, denn der Tagesordnungspunkt zur Unterstützung der Seenotrettung im Mittelmeer hatte es aufgrund eines CDU-Antrags bis in die überregionale Presse geschafft. Doch dann kam alles ganz anders …

Wegen des Themas Flüchtlingsrettung (seemoz berichtete) hatten sich erwartungsgemäß auch etwa 50 protestierende Menschen am und im Landratsamt versammelt. Sie zeigten Flagge gegen den Antrag der CDU, die Seenotrettung nur dann weiter zu unterstützen, wenn die Retter*innen die Geretteten künftig in die Ausgangshäfen, also etwa nach Libyen oder in die Türkei, zurücktransportieren. Die Mauer um Europa sollte so noch etwas undurchlässiger werden und die Abschreckung größer.

Sie alle waren zwar nicht umsonst, aber vergebens gekommen, denn der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt und soll noch einmal im Ausschuss beraten werden. Zu den tatsächlichen Beweggründen gab es viele Vermutungen, etwa dass die Antragsteller*innen nach dem massiven öffentlichen Widerstand kalte Füße bekommen hätten …

Text: O. Pugliese, Bild: Fabian Heinz