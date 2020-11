Die Klimaliste – ein Sprengsatz für die Grünen?

Von der Straße in die Parlamente? Fridays vor Future ist es gelungen, die ewigen Klein­rednerInnen und BremserInnen in Regierun­gen und Parteien mächtig unter Druck zu setzen. Kaum ein/e PolitikerIn, die heute nicht wortreich die Dringlichkeit klimapolitischen Handlungs­bedarfs beschwört. Doch folgen wolkigen Worten noch immer jämmerlich wenig Taten, meinen die jugendlichen AktivistInnen. Teile der Bewegung drängt es deshalb in die Parlamente. Auch zur Land­tags­wahl in Baden-Württemberg will jetzt eine Klimaliste antreten. Eine Gefahr für die etablierten Parteien, namentlich die Grünen? Im Podcast erklärt Jessica Stolzenberger, eine der Initiatorinnen, warum sie diesen Schritt für nötig hält.

Aufgezeichnet und veröffentlicht hat das Gespräch der Blog bruchstücke, der sich „konstruktive Radikalität“ auf die Fahnen geschrieben hat. Mit der Klimaaktivistin und Ko-Vorsitzenden der im September in Freiburg aus der Taufe gehobenen neuen Partei sprachen die bruchstücke-Redakteure Horand Knaup und Wolfgang Storz.

red (Foto: Klimaliste Baden-Württemberg)