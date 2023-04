Konstanzer Klimaziele weit außer Reichweite

Unter dem Motto „4 Jahre Stillstand – Wir kreiden Konstanz an“ ruft Fridays for Future Konstanz am 02.05.2023 zum Klimastreik auf. Start des Demonstrationszuges wird um 15:30 Uhr im Hérose-Park sein. Im Anschluss soll es eine Abschlusskundgebung auf dem Stephansplatz geben. Dort können die Teilnehmer:innen ihre Forderungen an die Stadt mit Kreide zum Ausdruck bringen. Anlass ist die einstimmige Ausrufung des Klimanotstands durch den Gemeinderat vor 4 Jahren.

„Das Gefühl des Aufbruchs und der Veränderung wollen wir wieder aufleben lassen; denn wir fühlen uns noch längst nicht am Ziel,“ so Marcel Maier, einer der Initiator:innen. „Das Ausrufen des Klimanotstands hat der Stadt weltweite Aufmerksamkeit beschert, aber real sehen wir bisher nur einen grünen Anstrich. Eine Klimaschutzstrategie wurde beschlossen, aber wir sehen, dass Handlungen noch immer ausbleiben. Zuletzt sind die städtischen CO2 Emissionen sogar wieder angestiegen.“

„Erst vor kurzem wurde der jüngste Klimaschutzbericht vorgestellt, der verdeutlicht, dass die Stadtverwaltung und die städtischen Unternehmen die Klimaschutzstrategie mehr als Lippenbekenntnis, denn als konkreten Handlungsauftrag auffassen. Wir befinden uns fernab der geplanten Reduzierung an Treibhausgasemissionen. Die Wärme-, Energie- und Verkehrswende kommt viel zu schleppend voran; die Zeit drängt! Wir müssen uns bewusst machen, dass jeder Tag über unsere Zukunft entscheidet. Der Klimawandel kostet Leben, wir entscheiden, wie viele,“ bekräftigt Eileen Blum, ebenfalls Aktivistin bei Fridays for Future Konstanz.

Die Klimabewegten wollen deshalb nicht locker lassen und bleiben bei ihrem Credo: „Wir streiken, bis ihr handelt“.

Wann? 2.5.2023, 15:30 Uhr

Wo? Herosepark Konstanz

Text und Bild: Fridays for Future Konstanz