Es geht ums Ganze: Klima – Gerechtigkeit – Frieden!

Internationaler Bodensee-Friedensweg Ostermontag, 18. April 2022, in Bregenz

14:00 Begrüßung am Kornmarkt

Moderation: Thara Amann, Österr. Druiden-Orden und Frieder Fahrbach, Friedensregion Bodensee e.V.

Grusswort: Michael Ritsch, Bürgermeister von Bregenz, Mayor for Peace

Umweltfrieden: Sophia (A), Xenia Unseld (CH) und Liz Bartusch (D), Fridays for Future

14:30 Umzug am See zum Friedenspfahl am Festspielhaus Schweigeminute, Rückweg zum Kornmarkt durch die Stadt

15:15 Abschlusskundgebung auf dem Kornmarkt

Gesellschaftlicher und politischer Frieden: Lea Suter, Forum für Friedenskultur Ilanz Wirtschaftlicher Frieden: Johannes Falch, Gemeinwohl-Ökonomie Vorarlberg Militärischer Frieden: Claus Kittsteiner, Friedensregion Bodensee e.V.

Friedensmarkt – Ideen zum Mitmachen, Initiativen stellen sich vor. Verpflegung foodwaste-Projekt und Musik

17:00 Ende des Bodensee-Friedensweges

www.bodensee-friedensweg.org