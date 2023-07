Auflösung: Wer war’s (74)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem Reformpädagogen und Publizisten Francesc (Francisco) Ferrer i Guàrdia (1859–1909). Er gründete 1901 die Escuela Moderna, die Moderne Schule, und verfasste verschiedene Schriften zu einer freiheitlichen und auf Solidarität und Wissenschaft basierenden Erziehung. Mit der Gründung der in Paris ansässigen „Internationalen Liga zur vernunftgemäßen Erziehung der Jugend“ stieß er eine internationale Schulreformbewegung an. Bei der Niederschlagung der antikolonialen und antimilitaristischen Aufstände 1909 – in der sogenannten Tragischen Woche unter anderem in Barcelona – gab es über 2500 Verhaftungen sowie hunderte Tote und Verletzte. Fünf Menschen wurden hingerichtet, darunter – ohne jeglichen Beweis, dass er eine führende Rolle beim Aufstand gespielt hätte – Francesc Ferrer. Seine Schulen wurden in Spanien verboten, international fanden sie jedoch großen Zuspruch. brm