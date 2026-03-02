Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (75)

Auflösung des Rätsels

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Schweizer Friedensaktivistin und Feministin Clara Ragaz-Nadig (1874–1957). Der „liebe Leu“, wie sie ihn in Briefen ansprach, war Leonhard Ragaz, Mitbegründer der religiös-sozialen Bewegung. Nach der Heimarbeitsausstellung von 1909 fand, ebenfalls von Clara Ragaz organisiert, der erste Heimarbeiterschutzkongress statt; auf ihm formulierten Gewerkschafter:innen, Politiker und Frauenvereine Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Heimarbeiter:innen, die teilweise umgesetzt wurden.

Zur Sozialen Käuferliga siehe Wer wars? (69) sowie das Buch von Anina Eigenmann, „Konsum statt Klassenkampf“. 1916 übernahm Clara Ragaz-Nadig das Präsidium der Schweizer Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit IFFF; fast zwanzig Jahre (bis 1946) saß sie auch in deren internationalem Vorstand. Zu Geschichte und Gegenwart der IFFF siehe unter anderem Wer wars? (37) und die Website der Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).

Text und Grafik: Brigitte Matern