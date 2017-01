Sina im Theater an der Grenze

Die kleine Bühne an der Kreuzlinger Hauptstrasse startet am Samstag, 21.1., mit einem echten Highlight in die neue Saison: Die Schweizer Sängerin und Geschichten­erzählerin Sina (Foto) wird gemeinsam mit den Musikern Peter Wagner und Michael Chylewski ihr Programm „Pärlutaucher“ präsentieren.

Das Trio taucht ab in ein Meer von Geschichten, auf der Suche nach verschollenem Liedgut. Was sie zutage fördern, sind versunkene Songperlen, die in der kleinen Besetzung wieder zum Glänzen gebracht werden. Wie zufällig schwimmen den Dreien auch ein paar neue Melodien entgegen. Die Walliserin wird von ihren beiden Multiinstrumentalisten gekonnt durch ruhige und stürmische Momente geleitet. Zwischen den Stücken fabuliert Sina mit Fantasie und Wortwitz.

Über tausend Konzerte hat die Mundartsängerin den letzten zwanzig Jahren gegeben, doch die Auftritte auf kleinen Bühnen in engem Kontakt zum Publikum liegen ihr besonders am Herz. Nach ihrer ersten Trio-Box-Tournee hat sich das herumgesprochen. Diverse Konzerte der Neuauflage sind deshalb schon ausverkauft, für den Auftritt in Kreuzlingen gibt es aber noch Restkarten (u.a. über starticket.ch oder bei Kreuzlingen Tourismus).

MM

Sina am Sa, 21. Januar, 20.00 Uhr, im Theater an der Grenze; Tickets: Abendkasse 40-45 Franken.

