„Literatur in den Häusern“ auch in Kreuzlingen

Anregende Literatur in Verbindung mit dem Flair gemütlicher Privatwohnungen – diese Kombination begeistert Jahr für Jahr bei „Literatur in den Häusern“. Bestens besucht waren die Lesungen in Konstanzer Wohnungen am letzten Sonntag. Wer für seine Wunschlesung keine Karten mehr bekam, hat dazu noch einmal in Kreuzlingen am Sonntag, 19. Februar, die Gelegenheit. Karten für die Kreuzlinger Lesungen sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Bodan in Kreuzlingen zu bekommen.

Die Kreuzlinger Gastgeber stellen ihre Wohnungen für Lesungen von Schauspielern des Konstanzer Theaters oder langjähriger Publikumslieblinge wie Frank Lettenewitsch, Maria Falkenhagen oder Iole aus der Schmitten zur Verfügung. Die Lesenden präsentieren Bücher, die ihnen besonders am Herzen liegen, unabhängig ob Neuerscheinung oder Klassiker. Die Zuhörer entscheiden sich für einen bestimmten Roman und erfahren erst beim Kauf der Eintrittskarte, in welche Privatwohnung es sie verschlagen wird.

So liest Iole aus der Schmitten aus „Engel des Universums“ von Einar Már Gudmundsson. Páll begegnet Van Gogh und Gaugin und stellt fest, dass er nur einer von vielen Verrückten ist. Maria Falkenhagen stellt Lucia Berlins „Was ich sonst noch verpasst habe“ vor und Frank Lettenewitsch liest aus „Mogador“ von Martin Mosebach, eine die Realität sprengende Geschichte, die u.a. in Marokko spielt.

Bettina Riebesel, in „Angst essen Seele auf“ als Putzfrau Emmi im Stadttheater zu erleben, liest aus „Christiane und Goethe. Eine Recherche“ von Sigrid Damm, und Laura Lippmann präsentiert Geschichten über Ausreißer, Entscheidungen, Leidenschaften und Verfehlungen aus „Tricks“ von Alice Munro. Amüsant wird es bei Axel Julius Fündeling, der „Das witzigste Vorlesebuch der Welt“ von Jürgen von der Lippe im Gepäck hat, während Ralf Beckord Viktor Manns ungewöhnlichste Biographie der Mann-Familie „Wir waren fünf“ vorstellt. Außerdem liest Heinke Hartmann aus „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Joachim Meyerhoff und Claudia Knupfer aus „Das größte Wunder“ von Thomas Glavinic.

Ran an die Karten! Die Lesungen beginnen an den jeweiligen Orten zeitgleich um 18 Uhr. Anschließend haben Zuhörer, Leser und Gastgeber die Möglichkeit, den Abend bei einer Salon-Nacht gemeinsam ausklingen zu lassen und sich so über das Gehörte auszutauschen.

MM

Vorverkauf: Buchhandlung Bodan, Kreuzlingen, Hauptstraße 35, Tel. +41 (0)71 6721112