Kreuzlingen: Erlebniscontainer zur Verkehrsgeschichte der Region

Seit Anfang April ist der begehbare Erlebniscontainer am Kreuzlinger Hafen wieder geöffnet. Die kleine Ausstellung beinhaltet anschauliche Informationen zur Verkehrsgeschichte rund um den Bodensee. Ein interessantes Angebot für alle, die wissen wollen, was sich zum Thema in den vergangenen Jahrzehnten auch grenzüberschreitend entwickelt hat. Fazit: Der kleine Schritt in unsere Nachbarstadt rentiert sich allemal.

Es ist vielleicht das kleinste Museum der Schweiz – und dennoch eines mit viel Inhalt. Wer den Erlebniscontainer am Kreuzlinger Kursschifffahrtshafen besucht, stellt fest: Die Bodenseeregion ist von grosser verkehrshistorischer Bedeutung. Wichtige Eisenbahnrouten, Schifffahrt, Rheinanschluss, Fährverbindungen und Fluggeschichte machen sie zu einer internationalen Region und zu einem Tor zur Welt.

Der Erlebniscontainer, der seit vergangenem Frühling in Kreuzlingen stationiert ist, entstand im Rahmen der Grand Tour of Switzerland, entlang derer Schweizer Ferienregionen die Möglichkeit haben, sich mit touristisch interessanten Installationen zu profilieren. Initiiert wurde er von Thurgau Tourismus in Zusammenarbeit mit der Stadt Romanshorn. Verschiedene Städte rund um den See haben sich am Projekt beteiligt, unter anderem die Stadt Kreuzlingen.

Der dreidimensionale Bodensee-Leuchtkörper, welcher sich im Innern des Containers befindet, gibt über verschiedene Gucklöcher spannende Einblicke in die Verkehrsgeschichten von Romanshorn, Bregenz, Lindau, Friedrichshafen und Kreuzlingen-Konstanz frei. Der begehbare Aufgang auf das Containerdach ermöglicht zudem einen schönen Weitblick. Auf einer speziellen Kreidewand können die Gäste zudem ihre Spuren hinterlassen. Beteiligt am Projekt sind nebst den erwähnten Partnerstädten auch das Saurer Museum, die Autobau-Erlebniswelt sowie die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft. Unterstützt wurde das Projekt zudem mit Mitteln aus der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP).

Der Bodenseecontainer am Hafen in Kreuzlingen ist seit April von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich. Samstag und Sonntag ist er jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Bei starkem Regen bleibt der Container geschlossen. Die Ausstellung kann noch bis voraussichtlich Mitte September in Kreuzlingen besucht werden.

Text und Bild: Stadt Kreuzlingen