KIK-Festival biegt auf die Zielgerade ein

Das 14. KIK-Festival im benachbarten Kreuzlingen holte nicht nur Kabarett-Highlights aus dem gesamten deutsch­sprachigen Raum an den Bodensee, sondern präsentiert diese Woche auch heimisches Bühnenschaffen, wie das Restprogramm zeigt. Da einige Abende jetzt schon ausverkauft sind, empfiehlt sich vor allem für den Auftritt von Urban Priol eine rechtzeitige Kartenreservierung.

Stand die erste Märzwoche im Zeichen deutscher Bühnenkünstler, so sind am 9. und 10. März Schweizer Newcomer zu sehen. Dani Ziegler, bekannt geworden als musikalischer Begleiter von Simon Enzler und Highlight in der SRF-Show Giacobbo/Müller, zeigt am Donnerstag, 9. März sein erstes Soloprogramm „Bassimist“. Die Besucher erwartet im Theater an der Grenze ein vergnüglicher Abend mit Sound vom Feinsten. Der Ausnahmekönner am Elektro-Bass zelebriert an seinem Instrument die Begeisterung für Musik und sorgt mit seiner kauzigen Art für eine direkte Korrelation zwischen seiner persönlichen Stimmung und dem Lachlärmpegel im Saal.

Tags darauf, am Freitag, 10. März, spielt im kleinen Saal des Theaters an der Grenze noch einmal die Musik eine Hauptrolle. Eine freche Mischung aus Schlager, neuer deutscher Welle und Electronic, gepaart mit Texten zu Alltagsangelegenheit wie Liebe und Sex, manchmal über der Gürtellinie, manchmal darunter, bringt eine „neue Leichtigkeit“ auf die Bühne und in unsere Herzen. Die aus ehemaligen Kreuzlinger Maturanden bestehende Band Europa kokettiert mit den Konventionen und sorgt mit gezielten Tabubrüchen für Überraschung und Heiterkeit.

Zum besseren Überblick hier die noch ausstehenden Highlights des Festivals:

• Daniel Ziegler – Bassimist

Donnerstag, 9.3. – Theater an der Grenze, Kreuzlingen (nur noch wenige Karten)

• Europa – Neue Leichtigkeit

Freitag, 10.3. – Theater an der Grenze, Kreuzlingen

• Alfred Dorfer – und…

Donnerstag, 4.5. – Theater an der Grenze, Kreuzlingen (ausverkauft)

• Alfred Dorfer – und…

Freitag, 05.05.2017 – Theater an der Grenze, Kreuzlingen (ausverkauft)

• Simon Enzler – Primatsphäre

Samstag, 06.05.2017 – Theater an der Grenze, Kreuzlingen (ausverkauft)

• Urban Priol – gesternheutemorgen

Samstag, 20.05.2017 – Kulturzentrum Dreispitz, Kreuzlingen

MM/hr

Alle weiteren Informationen zum Festival finden Sie auf www.kik-kreuzlingen.ch. Der Vorverkauf erfolgt über www.starticket.ch sowie über Kreuzlingen Tourismus, 071 672 38 40.