Fluchtgeschichten in Kreuzlingen

Usama Al Shahmani und Bernadette Conrad lesen in Kreuzlingen am 19. September aus ihrem Buch „Die Fremde – ein seltsamer Lehrmeister“, umrahmt vom „Chor ohne Grenzen“. Eine doppelte Vorstellung also: Der Chor der Flüchtlinge aus Romanshorn (Foto) stellt sich ebenso vor wie die Autoren ihr Buch, das zum zweiten Mal präsentiert wird (s. Link).

In der Mensa der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen arbeitet in Teilzeit ein Literaturwissenschaftler und Autor: Der Iraker Usama Al Shahmani jobbt hier als Aushilfe. Zusätzlich ist er Übersetzer, Journalist und Gastdozent. Vergangenen November hatte er gemeinsam mit der Kulturjournalistin Bernadette Conrad sein erstes Buch auf Deutsch veröffentlicht. Die beiden erzählen darin Geschichten zu Fluchtursachen und vom Leben im Exil.

Angeregt hat die Lesung in der Schul-Aula Alexa Vogel. Sie ist Sologesangslehrerin an der PMS, leitet in ihrer Freizeit aber auch den „Chor ohne Grenzen“ an der Musikschule Romanshorn, den sie zusammen mit ihrem Mann Emanuel Vogel gegründet hat. Seit Februar vergangenen Jahres singen dort Flüchtlinge und Einheimische. „Das gemeinsame Singen bringt Menschen einander näher“, erklärt sie. Die Migranten lernten dabei deutsch und gewöhnten sich durch die regelmäßigen Proben an Verbindlichkeit und Pünktlichkeit.

„Das Buch-Thema und der Chor passen einfach ideal zusammen, deshalb habe ich Usama gefragt, ob wir nicht zusammen auftreten wollten.“ Auch die Ko-Autorin Bernadette Conrad sagte gerne zu, aus ihrer neuen Heimat Berlin für den Abend anzureisen. Der Deutschlehrer Oliver Schneider half bei der Organisation und übernimmt die Moderation des Abends: „Durch das Buch eines Bekannten ist bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse am Schicksal von Flüchtlingen noch gewachsen. Es ist gut, dass es nun offiziell auch bei uns präsentiert wird.“

Der Eintritt zur Lesung mit dem Auftritt des Chors ohne Grenzen ist frei. Ermöglicht wird das durch die finanzielle Unterstützung aus dem Integrationskredit des Staatssekretariats für Migration (SEM) und des Kantons Thurgau, durch die Musikschule Romanshorn, die Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst Romanshorn, die Fachstelle für Integration Romanshorn und die SP Romanshorn.

Die Lesung am Dienstag, 19.9., beginnt um 19 Uhr in der Aula der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen. Im Anschluss gibt es bei einem Apéro Gelegenheit zum Austausch.

MM

Mehr zum Thema:

26.01.17 | „Die Fremde – ein seltsamer Lehrmeister“