Ein Horst aus Gold

Der Kreuzlinger Horst Klub hat ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Auf diese Weise will das beliebte alternative Konzertlokal, das auch für KonstanzerInnen zu einer festen Adresse für feine Klänge und gepflegte Kommunikation geworden ist, längst nötige Instandhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen finanzieren.

Nein, vergolden lassen wollen sich die x-linger Horstler ihren Laden nicht. Stattdessen stehen mit der Instandsetzung der sanitären Anlagen sowie der Abnahme der Elektroinstallation eher profane Aufgaben auf der Agenda. „Diese unvorhergesehenen Ausgaben haben unser Jahresbudget gesprengt“, sagt Lena Lachauer, die das Projekt im Namen des Horst-Vorstands umsetzte. Für das Crowdfunding hat der Klub die erste Schwelle bei 3500 Euro gesetzt. Sollten mehr als 10 000 Franken reinkommen, wollen die Betreiber auch noch das Dach sanieren. Bei noch größerem Erfolg dürfen sich vor allem die Bands, die dort auftreten, freuen: „Dann bekommt der Backstage eine Küche mit Bad“, so Lachauer.

Alle ehemaligen, aktuellen und zukünftigen Gäste des Horst Klubs wurden zum Spenden aufgerufen – und das sind einige mehr als die rund 20 aktiven und über 50 passiven Mitglieder, welche der Kulturverein mittlerweile zählt. Im nichtkommerziellen Lokal finden zwar etliche Veranstaltungen pro Jahr und regelmässiger Barbetrieb statt, doch ist die Preisgestaltung nach Angaben von Lena Lachauer so ausgelegt, dass auch Gäste willkommen sind, bei denen „es finanziell mal nicht so rund läuft“. Man halte die Preise so günstig wie möglich und investiere stattdessen lieber Herzblut und ehrenamtliche Arbeit. Und mit dieser Einstellung wollen die Horstler auch weitermachen und sich nicht verbiegen lassen.

Das kommt gut an bei den Gästen. Das Feeedback auf ein Benefiz-Konzert im Juli war riesig. Auf den darauffolgenden Spendenaufruf haben schon 35 Menschen reagiert. Über 3125 Euro sind so bereits im Crowdfunding-Kässli gelandet. Dieses läuft noch bis 15. September. Wer also ein Herz für Subkultur und Geld in seinen Spendierhosen hat, kann sich über das Fundingportal „Startnext“ beteiligen und dem Horst eine goldene Zukunft ermöglichen.

Mehr Infos: www.startnext.com/horstausgold