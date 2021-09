Doppeltes JA für das Kult-X

Die Kreuzlinger Stimmberechtigten haben vergangenen Sonntag den jährlichen Beitrag von 250 000.- Franken an den Betrieb des Kulturzentrums Kult-X für die nächsten drei Jahre sowie die Überführung der Liegenschaft Schiesser aus dem Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen von 4.87 Millionen Franken mit deutlicher Mehrheit genehmigt. In unserer Nachbarstadt Kreuzlingen hat man offensichtlich ein großes Herz für Kultur.

Mit diesem positiven Volksentscheid erhält der Trägerverein Kult-X grünes Licht, um das Kulturzentrum in den kommenden drei Jahren weiterzuentwickeln.

„Im Namen des Stadtrats danke ich der Kreuzlinger Stimmbevölkerung für das Vertrauen. Mit ihrem doppelten JA sagen die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger auch Ja zur Entwicklung unserer Stadt und im Speziellen zur kulturellen Bereicherung, die weit über die Region hinausstrahlt“, lässt Stadträtin Dorena Raggenbass in einer Pressemitteilung verlauten.

Sie freue sich auch für den Verein Kult-X genauso wie für die Kulturschaffenden, die in der stadteigenen Liegenschaft Schiesser eine attraktive Plattform und Infrastruktur für ihre Veranstaltungen vorfinden, sagt Stadträtin Raggenbass weiter. „Im Besonderen möchte ich mich auch bei allen Projektverantwortlichen und allen Helferinnen und Helfern bedanken, die sich seit Jahren für den Aufbau des Kulturzentrums mit Freude und großem Engagement einsetzen.“

68,3 Prozent der gültigen Stimmen sprachen sich für den Beitrag von insgesamt 750 000 Franken aus. Dieser wird im Verlauf von drei Jahren à 250 000 Franken an den Trägerverein Kult-X ausbezahlt. Der Betrag setzt sich aus 120 000 Franken für den Betrieb sowie 130 000 Franken für die subventionierte Miete zusammen.

Von den insgesamt 8530 Stimmberechtigten gingen 4403 Stimmzettel ein. 2920 Personen hießen den Beitrag für den Kulturbetrieb gut, 1355 lehnten ihn ab. 54 Stimmzettel waren leer, 74 ungültig.

Auch der Überführung der Liegenschaft aus dem Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen in Höhe von 4,87 Millionen Franken stimmten 72,6 Prozent der Stimmberechtigten zu.

Die Stimmbeteiligung betrug 51,6 Prozent bei der Abstimmungsfrage über den Betriebsbeitrag, beziehungsweise 50,5 Prozent bei der Überführung der Liegenschaft in das Verwaltungsvermögen. Das Kult-X kann also durchstarten.

MM/hr

Bild: Stadt Kreuzlingen