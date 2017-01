In Gottlieben steht die erste Veranstaltung in diesem Jahres an: Bereits am heutigen Donnerstag gibt es im Bodmanhaus eine Lesung mit „Heimvorteil“. Bernadette Conrad und der in Frauenfeld lebende Usama Al Shahmani lesen aus ihrem gemeinsamen Buch.

Weil er ein regimekritisches Theaterstück schrieb, musste Usama Al Shahmani 2002 aus dem Irak flüchten. Heute lebt er in Frauenfeld, hat eine Familie und baut sich ein zweites Leben auf.

Als die Journalistin und Autorin Bernadette Conrad ihn kennenlernt, fällt ihr sein Deutsch auf. Im Gespräch über persönliche Erfahrungen werden europäische und arabische Perspektiven auf Fragen unserer Zeit sichtbar: Krieg, Flucht, Identitätsverlust und Fremde.

MM

Bernadette Conrad/Usama Al Shahmani, 26.1. um 20 Uhr im Bodmanhaus Gottlieben: „Die Fremde – ein seltsamer Lehrmeister“. Moderation: Norina Procopan.