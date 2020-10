Venedey-Cafés bleiben am Sonntag zu

(Anzeige) Liebe Gäste und (Befürworter der Corona-Maßnahmen),

an diesem Sonntag steht uns wegen der vielen Coronaleugner, esoterischen Spinner und Rechtsradikalen, die in der Stadt zu erwarten sind, eine Aufgabe bevor, die nur schwer und nicht ohne Unannehmlichkeiten für Euch und unsere Mitarbeiter zu bewältigen wäre.

Wir haben uns zu unser aller Schutz entschlossen, unsere Betriebe, das Restaurant Wessenberg, die Brasserie Ignaz und das Café Heinrich, diesen Sonntag nicht zu öffnen.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und bedanken uns bei allen, die sich an die aktuellen Regeln halten.

Im Namen des kompletten IHW-Team

Anselm Venedey und Felix Maedel